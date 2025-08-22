La Corporación Participación Ciudadana (PC) presentó este 22 de agosto de 2025 el Mapa electoral del Ecuador. La investigación se desarrolló durante un año con información solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE). El estudio reveló que 80% de los movimientos y partidos políticos del país no cuenta con Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Más noticias

El estado de los movimientos y partidos políticos en Ecuador

El informe detalló que existen 233 partidos y movimientos inscritos en las 24 provincias. Los investigadores recopilaron datos como nombre, logo, número de lista, representante legal, dirección de la sede, número telefónico, página web y RUC.

Este último dato es clave, porque el RUC permite a las organizaciones recibir fondos estatales y aportes de sus miembros, así como el rastreo de pagos. Sin embargo, la mayoría carece de este requisito básico.

Más del tema: Comisión aprobó informe de reforma que elimina financiamientos a partidos políticos

Ruth Hidalgo, directora de PC, señaló que los resultados deben abrir un debate nacional. Ella explicó que con estos hallazgos se debe decidir si corresponde eliminar los fondos estatales o, en su lugar, reformar el sistema de partidos y reducir el número de organizaciones políticas.

A criterio de Hidalgo, el problema no radica únicamente en el financiamiento, sino en la fragilidad de las estructuras partidarias.

Las alianzas electorales

Otro hallazgo del estudio se relaciona con las alianzas electorales. Hidalgo dijo que estas uniones se convirtieron en un obstáculo para la auditoría de los fondos. Señaló que los partidos y movimientos se organizan de manera temporal y solo buscan sobrevivir hasta la elección inmediata.

Una vez concluido el proceso, dice Hidalgo, las agrupaciones entran en una inactividad prolongada que debilita el sistema democrático.

Simón Jaramillo, también integrante de PC, afirmó que se necesita un gerenciamiento real de los partidos políticos. En su criterio, se deben exigir condiciones mínimas como oficinas, registros contables y transparencia en el financiamiento.

No deje de leer: 12 organizaciones políticas no alcanzaron el 1% de votaciones en las elecciones 2025

Jaramillo también insistió en que el CNE debe obligar a las organizaciones a mantener actividades permanentes. “Los partidos no pueden ser maquinarias que despiertan solo en elecciones para negociar candidaturas”, sostuvo.

La investigación

Mariela Cevallos lideró la investigación. Ella recordó que el proceso tomó un año y que los datos se analizaron con detalle. Según explicó, un hallazgo llamativo fue el crecimiento acelerado de los registros en 2018. Ese año se aprobaron 102 partidos y movimientos, un número sin precedentes que infló definitivamente el registro de organizaciones políticas en el Ecuador.

El informe también revisó la base de adherentes y militantes presentada por los partidos en sus procesos de inscripción. Hidalgo advirtió que esos datos no coinciden con el padrón electoral.

“En muchos casos no alcanzaría el número de firmas reales el padrón para sostener la legalización de las organizaciones”, señaló Hidalgo. Para ella, este desfase es otra muestra de las debilidades institucionales que enfrenta el sistema político ecuatoriano.

PC concluyó que el país tiene un entramado de partidos sin estructura estable. La falta de RUC refleja la ausencia de un marco contable y administrativo que garantice el manejo de fondos públicos y privados. La dispersión de organizaciones políticas, sumada a su actividad intermitente, genera un entorno de baja credibilidad y de difícil fiscalización.

Discusión de reformas legales

El Mapa electoral busca ofrecer una radiografía completa del sistema partidario. Para sus autores, este documento servirá como insumo para la discusión de reformas legales.

Los investigadores coincidieron en que se necesita un marco que exija transparencia, continuidad y un número razonable de partidos. Solo así se podría fortalecer la democracia y garantizar que los fondos estatales cumplan su objetivo.

Información extra: El sistema político en Ecuador

Te recomendamos