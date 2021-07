Leonidas Iza: ‘No discutimos los bonos; discutimos los subsidios’

Jorge R. Imbaquingo. Editor (I)

¿Para dialogar con el Gobierno se deben derogar los decretos del precio de los combustibles?

Es una necesidad urgente. De pronto dicen: están amenazando, van a desestabilizar. No es un problema político. Aquí hay una realidad económica, que es insostenible y estamos en la obligación de tomar decisiones frente a ella. El pueblo decidió que Guillermo Laso sea el presidente, entonces está en la obligación de escuchar a todos. No es posible sostener una economía que eleva el precio de los productos de primera necesidad cuando hay 5 millones y medio sin empleo ¿Tenemos capacidad para sostener la alimentación en nuestros hogares? No. Lo único que pedimos es que tomen en cuenta los mandatos que aportamos en este sector de la sociedad.

Si no hay derogatoria, ¿la focalización es una solución?

Hay que hacer una planificación integral de toda la economía. Hemos dicho que derogue los tres decretos que permiten el incremento progresivo del precio de los combustibles y convoque a todos los sectores para planificar la política de subsidios en el Ecuador. Que el quintil 1 y 2 empiecen pagando, tienen recursos y estabilidad económica, que paguen combustibles sin subsidio. Esa es una forma de focalizar. Aquí se pretende trasladar el subsidio a un sector absolutamente pobre, que ni tiene para un vehículo, ¿cómo vamos a focalizar ? Ahí, lo que corresponde es pensar en bonos, pero ahora no discutimos bonos; discutimos los subsidios y para ello solo sirve una política integral en la economía.

¿Si no hay acuerdos se puede repetir el escenario de octubre de 2019?

No quiero adelantar nada, no quiero especular ni crear escenarios posteriores. Confío en que el Presidente está consciente de que la economía está desequilibrada. En esas condiciones no dependerá de qué diga o no el dirigente, incluso por lo que pasó en el levantamiento de octubre, allí hubo una planificación organizada del movimiento indígena dos meses atrás. Sin embargo, lo más fuerte fue una lucha espontánea. La gente salió a las calles, porque de la noche a la mañana se incrementó en el 123% el precio de los combustibles. La gente no tuvo más opción que levantarse y enfrentar a esta medida. Ahora han intentado aliviar haciendo que la subida sea progresiva, pero esto va a tener un límite.

¿Qué le parece que se busque capital privado para explotar petróleo?

No me parece correcto. Más bien, hay que fortalecer las instituciones estratégicas, públicas, que son de todos los ecuatorianos para elevar una capacidad.

El día domingo, en el espacio ‘La Posta XXX’ de TC Televisión, se lo aludió con palabras ofensivas y ha pedido que la Fiscalía investigue….

No es la primera vez, es un ataque sistemático, de racismo, de odio, de discriminación tomando como referencia el levantamiento de octubre. No podemos hacernos cargo de la situación mientras sigan utilizando las plataformas de comunicación para que nos ataquen. La Fiscalía, a los días siguientes de la movilización de octubre, abrió procesos y mientras no exista una decisión de la justicia ordinaria gozamos de nuestra inocencia. ¿Cómo es posible que los señores de La Posta dicen aquí vinieron a quemar la Contraloría? No podemos politizar un tema que depende de la justicia. Vamos a defender con honor que en el levantamiento de octubre jamás se transgredió la ley. Lo que sí vino en cambio de las autoridades del Estado fue un proceso de violencia, de politizar un tema que fue absolutamente económico.

¿Si va a haber un proceso contra estas personas también está de acuerdo en que se investiguen los hechos de octubre del 2019?

Absolutamente. Hemos dado nuestras versiones. La Corte Constitucional y el Presidente de la República tienen información privilegiada del sistema de inteligencia: desclasifiquen la información para que se vean los niveles de responsabilidad que, para nosotros, está en las autoridades del Estado. No pueden trasladar esa responsabilidad hacia los manifestantes. Lo de La Posta no es la primera vez y ya nos han dicho pandilleros con poncho, indio encontrado indio preso, si es que no entienden con palo entonces con plomo, el tumba casas con patas. A los hermanos periodistas, hay una enorme responsabilidad. Sean responsables, esta sociedad no va a cambiar poniendo un proceso judicial, va a cambiar en la medida que cada ciudadano, cada medio de comunicación, seamos responsables con lo que amplificamos.

José C. Mariátegui dijo que el marxismo no se podía aplicar en Latinoamérica porque no era una sociedad industrializada con un proletariado, pero vio la lucha indígena y planteó un comunismo indoamericano. ¿Usted se adhiere a ese pensamiento?

Nunca me he autodeclarado de una corriente política al interior del movimiento indígena. Me han creado un supuesto mariateguismo para estigmatizar. No he leído solo a Mariátegui. Estoy de acuerdo con muchas de sus tesis, por ejemplo, dentro de los siete ensayos donde dice que no podemos ser calco ni copia de ninguna sociedad, estoy de acuerdo que hay que recuperar la ciencia, la tecnología, la sabiduría, la soberanía alimentaria, todo lo que corresponde de una sociedad que ya vivió como una civilización. No necesitamos identificarnos para que exista un ataque a una supuesta línea con la que jamás me he identificado.

Hoja de vida

Segundo Leonidas Iza nació en la comunidad San Ignacio, en Cotopaxi en 1982. Proviene del pueblo Panzaleo y antes de ser elegido presidente de la Conaie, fue titular del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).Es ingeniero ambiental.