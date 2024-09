La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se instaló la mañana de este lunes, 30 de septiembre de 2024. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, fue el tema central.

Hasta el Legislativo llegó la Funcionaria, a quien se le cuestiona un supuesto incumplimiento de funciones. Además, la respuesta por la inseguridad en Ecuador y la irrupción en la Embajada de México.

Juicio político a Mónica Palencia

Los proponentes del juicio político a la Ministra del Interior de Ecuador son los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas.

Un comunicado de Mónica Palencia se leyó en el inicio de la sesión. En este, la Funcionaria autorizó a su equipo de abogados para que representen y defiendas sus derechos.

A lo que la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, recordó que la Funcionaria debe acudir a los pasos del proceso de juicio político.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa rige a todos los procesos de control político y define que es indelegable la presencia del funcionario cuestionado, claro que la defensa técnica puede estar presente.

Así lo recordó Aguirre y agregó que la defensa técnica no puede asumir la comparecencia ni la actuación de pruebas.

Ella apuntó que la Comisión define y da recomendaciones para que el Pleno tome la decisión de censurar o no a Palencia.

En caso de que la Comisión dé paso del juicio político al Pleno de la Asamblea, se requerirán 92 votos. El Legislativo cuenta con 137 curules.

La intervención de Mónica Palencia

Mónica Palencia, finalmente, sí llegó a la Asamblea para comparecer en la delegación del Legislativo.

Ante la llegada de la Funcionaria, Aguirre aclaró que la defensa técnica ya no podría intervenir en el proceso.

En su intervención, Palencia empezó recordando que en Ecuador existe una Constitución y un tratado de Derechos Humanos.

Eso refiriéndose al derecho a la defensa, aludiendo a la norma citada por Pamela Aguirre. A su vez, que conozca los argumentos y las pruebas para poder ejercer este.

Juicio político se está dando con violación a todos sus derechos, aseguró la Ministra. “Pero, no es el daño a Mónica Palencia, que ha vivido por fuera del servicio público 60 años. Es el daño que se hace al Estado ecuatoriano a la seguridad del país, al principio de legalidad”.

Palencia cuestionó los procesos

Mónica Palencia fue enfática en que no se allana y denunció todas las inconstitucionalidades que se han acumulado. No se han precisado ni los hechos que van a ser objeto de prueba ni los medios, aseguró.

La Funcionaria aclaró que se refería a que, entre otros puntos, que se estén admitiendo links puestos a última hora y que no pueda defenderse.

“Y que yo no pueda defenderme, después que se me ha atacado como si fuera autora por acción de algún hecho criminal o se me haya dicho miserable en medios de comunicación. Y no puedo venir a defenderme con mis abogados. Señora Presidenta, hasta aquí, estoy en la mano de esta comisión”.

La Ministra agregó que todo mundo conoce, porque sabe que la han investigado, quién es Mónica Palencia. “Yo he actuado toda la vida con responsabilidad social, no he violentado derechos humanos en medio de un conflicto armado. Estoy aquí por respeto al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea Nacional“.

Cronograma de juicio político

En la sesión de la Comisión de Fiscalización se conoció el cronograma tentativo. En este se recordó que el pasado 7 de agosto se avocó conocimiento y se calificó el juicio político, así como que se procedió a la notificación de las partes.