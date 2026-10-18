Juan Esteban Guarderas confirma que está bajo custodia policial

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Juan Esteban Guarderas confirmó este domingo 18 de octubre de 2026 que se encuentra bajo custodia policial. El exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) negó, sin embargo, estar detenido o haber sido acusado de algún delito.

Guarderas se pronunció mediante un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter). En ese mensaje atribuyó la presencia policial a su participación como testigo en el juicio contra el exalcalde de Pujilí José Arroyo, dentro del denominado caso Ornato Municipal.

Juan Esteban Guarderas niega estar detenido

Juan Esteban Guarderas aseguró que la custodia policial no representa un problema y rechazó que se encuentre privado de la libertad. “No estoy detenido, no estoy en flagrancia ni se me ha acusado de algún delito (…) no hay menor riesgo”, manifestó en el comunicado.

Según la versión del exaspirante a la Alcaldía de Quito, la medida tiene relación con el testimonio que debe rendir contra Arroyo, quien permanece detenido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, por presunto peculado.

Guarderas sostuvo además que los abogados del exalcalde habrían solicitado verificar su versión con la finalidad de detectar alguna inconsistencia.

El caso Ornato Municipal continúa en audiencia de juicio

La custodia de Juan Esteban Guarderas se conoció antes de que este domingo se instalara la tercera jornada de la audiencia de juicio contra Arroyo y otras 16 personas.

#AHORA | #CasoOrnatoMunicipal: la audiencia de juicio contra 17 procesados, entre ellos José A., alcalde de #Pujilí, entra en su tercer día. #FiscalíaEc iniciará con el testimonio del testigo 8 y continuará presentando pruebas testimoniales por el presunto delito de #Peculado. https://t.co/x5aFbe4dBe — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 18, 2026

Los 17 procesados están señalados por la Fiscalía por un supuesto delito de peculado que, según la acusación, se habría cometido a través de la adjudicación irregular de contratos relacionados con obras públicas y el ornato del cantón Pujilí, en Cotopaxi.

Para la sesión de este domingo estaba previsto que el Ministerio Público continuara con la exposición de testigos para recabar pruebas testimoniales contra los acusados.

Guarderas vincula la custodia con su testimonio

El exconsejero sostuvo que su testimonio todavía forma parte de una diligencia en desarrollo.

“La audiencia no ha terminado y mi testimonio se corroborará al final de todos los testimonios que todavía siguen en curso”, señaló.

Estos son gajes del oficio al combatir la corrupción. Nos quieren atacar a las personas que colaboramos con la justicia. https://t.co/OeqAMLq52Y — Juan E. Guarderas (@JuanEGuarderas) October 18, 2026

De acuerdo con la explicación ofrecida por Juan Esteban Guarderas, la custodia se produjo en ese contexto. La Policía o ha informado sobre las razones de esta medida.

Guarderas asegura que la orden busca atacarlo

En su pronunciamiento, Guarderas restó importancia a la vigilancia policial y afirmó que “son gajes del oficio por combatir la corrupción”.

También sostuvo que la orden se habría activado para atacarlo. Esa afirmación corresponde a la versión del exconsejero.

Guarderas fue destituido por la Asamblea Nacional el 27 de diciembre de 2024. Ahora, su participación como testigo se desarrolla dentro del juicio relacionado con el caso Ornato municipal.

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Preguntas frecuentes sobre la situación de Juan Esteban Guarderas

❓ ¿Juan Esteban Guarderas está detenido? Guarderas asegura que no está detenido y que permanece bajo custodia policial. El exconsejero afirmó que no se encuentra en flagrancia ni ha sido acusado de algún delito. ❓ ¿Por qué Juan Esteban Guarderas está bajo custodia policial? Guarderas atribuye la medida a su condición de testigo en el caso Ornato Municipal.

Según su versión, debe testificar contra el exalcalde de Pujilí José Arroyo. La Policía no ha explicado la medida. ❓ ¿En qué caso participa como testigo Juan Esteban Guarderas? En el caso Ornato Municipal. El proceso involucra al exalcalde José Arroyo y a otras 16 personas señaladas por la Fiscalía por supuesto peculado. ❓ ¿Qué dijo Juan Esteban Guarderas sobre su testimonio? Señaló que será corroborado al finalizar los testimonios que todavía están en curso.

Guarderas indicó que la audiencia no había terminado y sostuvo que los abogados de Arroyo habrían solicitado verificar su versión. ❓ ¿Qué investiga el caso Ornato Municipal? Un supuesto peculado relacionado con contratos. Según Fiscalía, existen 17 procesados por una supuesta adjudicación irregular de contratos de obras públicas y ornato en Pujilí.

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