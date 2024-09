En Guayaquil, los jueces Jorge Lindao, Nancy Vera y Carlos Pinto, de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas, rechazaron la apelación del habeas corpus correctivo solicitado en beneficio del exvicepresidente Jorge Glas.

La resolución dejó claro que la solicitud para que Glas sea trasladado al domicilio de su madre no cumplía con los términos de la demanda inicial.

Según el fallo, se consideró improcedente el pedido de traslado a la cárcel 4 de Quito, pues no fue incluido en la solicitud original. “No existe fundamento para aceptar esta petición, ya que no corresponde a lo planteado desde un inicio”, detallaron los jueces en su decisión.

El abogado de Jorge Glas, Andrés Villegas, argumentó en una audiencia realizada el 23 de agosto en Guayaquil que su cliente no está recibiendo la atención médica adecuada en la prisión de La Roca.

