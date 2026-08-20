Jamil Mahuad hace una petición a la CIDH y denuncia ‘persecución política’

El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta persecución política que, según sostiene, habría sido instrumentalizada a través de la justicia y que derivó en una condena de ocho años de prisión por peculado.

La petición de Jamil Mahuad ante la CIDH y la denuncia de supuesta ‘persecución política’

La petición fue presentada después de que Jamil Mahuad agotara los recursos disponibles en el sistema judicial ecuatoriano. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional negó una acción extraordinaria de protección relacionada con su caso.

¿Qué pide Jamil Mahuad ante la CIDH?

El exmandatario de Ecuador, Jamil Mahuad, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la presunta vulneración de varios derechos, entre ellos las garantías judiciales y el debido proceso, el principio de legalidad, la libre residencia y circulación, la protección igualitaria ante la ley y la protección judicial efectiva.

La Corte Constitucional resolvió un recurso presentado por Jamil Mahuad y, con su decisión, la sentencia por peculado en contra del expresidente quedó en firme, como lo informó EL COMERCIO el 18 de diciembre de 2025.

Pide dejar sin efecto la condena por peculado dictada en su contra

Entre las medidas de reparación solicitadas está que se deje sin efecto la condena dictada en 2014 por peculado, así como la orden de captura que pesa en su contra y que le impide regresar a Ecuador.

Mahuad salió del país en el año 2000 y permanece en Estados Unidos.

El caso por el congelamiento de depósitos

El proceso judicial contra el expresidente se originó por la decisión adoptada en 1999 de congelar los depósitos bancarios, en medio de una grave crisis económica que atravesaba Ecuador. Posteriormente, durante su Gobierno se decretó la dolarización de la economía, que continúa vigente en el país.

En la petición presentada ante la CIDH, la defensa sostiene que las autoridades judiciales ecuatorianas realizaron una interpretación que califican de “forzada, extensiva y analógicamente prohibida” del delito de peculado.

Según el documento, una decisión de política macroeconómica adoptada durante su Gobierno habría sido transformada en un supuesto acto de apropiación de fondos públicos en beneficio propio.

Mahuad señala una supuesta persecución política

La defensa del exmandatario califica la persecución penal como “arbitraria, sistemática y prolongada” y sostiene que fue promovida desde sectores del poder político, particularmente durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, quien estuvo en el poder entre 2007 y 2017.

La petición ante la CIDH constituye ahora una nueva instancia para el reclamo de Mahuad, luego de que el sistema judicial ecuatoriano agotara las acciones planteadas por su defensa.

La representación legal del expresidente está encabezada por Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director ejecutivo del Grupo IDEA. También participan el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Jaime Aparicio, y la especialista boliviana en derecho al debido proceso María del Carmen Castellón.

Jamil Mahuad hace una petición a la CIDH; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué presentó Jamil Mahuad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Mahuad presentó una petición para denunciar una supuesta persecución política y la presunta vulneración de sus derechos durante el proceso judicial que terminó con una condena de ocho años de prisión por peculado.

La petición fue presentada después de que su defensa agotara los recursos disponibles en Ecuador. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional negó una acción extraordinaria de protección relacionada con el caso.

❓ ¿Qué derechos considera Jamil Mahuad que fueron vulnerados por el Estado ecuatoriano?

La defensa sostiene que se vulneraron derechos relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso, el principio de legalidad, la libre residencia y circulación, la protección igualitaria ante la ley y la protección judicial efectiva.

El planteamiento busca que la CIDH determine si existió responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por estas presuntas vulneraciones.

❓ ¿Qué solicita Jamil Mahuad como reparación ante la CIDH?

Entre las medidas solicitadas está que se deje sin efecto la condena por peculado dictada en 2014 y la orden de captura que pesa en su contra y que, según su defensa, le impide regresar a Ecuador.

Mahuad salió del país en el año 2000 y permanece en Estados Unidos.

❓ ¿Por qué fue condenado Jamil Mahuad por peculado?

El proceso judicial se originó por la decisión adoptada en 1999 de congelar los depósitos bancarios, en medio de la crisis económica que atravesaba Ecuador. La defensa sostiene que esa decisión de política macroeconómica fue interpretada judicialmente como un supuesto acto de apropiación de fondos públicos en beneficio propio.

La defensa califica esa interpretación del delito de peculado como “forzada, extensiva y analógicamente prohibida” y cuestiona la forma en que se aplicó la legislación al caso.

❓ ¿Qué sostiene Jamil Mahuad sobre la supuesta persecución política en su contra?

La defensa sostiene que la persecución penal fue “arbitraria, sistemática y prolongada” y que habría sido promovida desde sectores del poder político, particularmente durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

La petición ante la CIDH constituye una nueva instancia para el reclamo de Mahuad, después de que su defensa agotara las acciones planteadas ante la justicia ecuatoriana.

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