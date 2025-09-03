Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hizo una acusación contra el dirigente sindical del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Richard Gómez, este miércoles 3 de septiembre de 2025.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, acusó a Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), de un supuesto vaciamiento de las cuentas de ahorro del sindicato, antes de salir del país.

Según Núñez, esta cuenta habría pasado de 853 000 dólares a 0,53, cuando Gómez era quien tenía la firma autorizada. El dirigente sindical salió del país hace varias semanas.

La funcionaria indicó además que Gómez entregó un certificado a CNEL en el que notificaba que se encontraba en Miami, Estados Unidos.

Su salida coincide con la denuncia sobre el movimiento bancario y con su desvinculación de la empresa.

CNEL resolvió separar a Gómez de sus funciones como supervisor de recaudación en la Unidad de Negocios Guayas Los Ríos, dentro de un proceso de optimización laboral, este miércoles.

“Él solo tenía la firma autorizada, por tanto, se colige que quien saca el dinero de esta cuenta de ahorro de los trabajadores es el señor Richard Gómez”, dijo la Ministra. Richard Gómez respondió En un comunicado público, difundito a través de la cuenta del Comité de CNEL, el dirigente sindical de Richard Gómez, respondió a la acusación sobre el supuesto desfalco de fondos del Comité de Empresa. Gómez rechazó las acusaciones de Núñez, dijo que no ha huido del país y que está con un “tratamiento médico de salud urgente”. Sobre los recursos, señaló que: “están justificados y destinados para el pago de haberes y la compra de botas dieléctricas, ya contratadas desde mayo de 2025”.

Podrán inventar mentiras, pero no podrán dividirnos. Richard Gómez no está solo: los trabajadores y jubilados de La CUT y CNEL estamos con él.



COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/qfPk8vlDTU — Comité CNEL EP (@ComiteCNELEP) September 4, 2025