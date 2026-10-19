La impresión de las papeletas de votación tiene un avance del 45%

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registra un avance del 45% en la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. José Cabrera, presidente del organismo, informó sobre el progreso del proceso electoral hasta este lunes 19 de octubre.

El Instituto Geográfico Militar (IGM) participa en la elaboración del material electoral y explicó el proceso de impresión de las papeletas para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La producción del material constituye una de las etapas clave para preparar la jornada electoral, en la que los ciudadanos elegirán a las autoridades seccionales y a los integrantes del organismo de participación ciudadana. El 45% de la impresión corresponde, según el CNE, a 38’520.283 papeletas.

Elecciones para gobiernos seccionales y Concejo de Participación Ciudadana

El avance del 45% corresponde al proceso de impresión reportado por Cabrera. El CNE debe completar las papeletas y preparar el material necesario para los comicios del domingo 29 de noviembre. José Cabrera, titular del CNE, aseguró que la impresión de la papeleta de la lista de hombres del CPCCS concluyó al 100%.

La elaboración del material electoral requiere controles sobre los nombres, las fotografías y el orden de ubicación de las candidaturas. Estos procedimientos permiten verificar que la información corresponda con las listas aprobadas para cada dignidad.

El CNE también aprobó los diseños de las papeletas y los documentos electorales en mayo de 2026. El organismo estableció colores distintos para identificar cada dignidad y facilitar el reconocimiento del material por parte de los votantes.

Se elegirán siete representantes para el CPCCS

El material cuenta con tres niveles de seguridad para dificultar la duplicación, la falsificación y las alteraciones. El Instituto Geográfico Militar incorpora recursos técnicos como microtextos, códigos de barras y efectos anticopia.

Estas medidas buscan proteger la autenticidad de las papeletas y aportar garantías al proceso electoral.

Colores y medidas de seguridad del material electoral

El CNE definió una identificación por colores para las papeletas de las diferentes dignidades. Las alcaldías tendrán papeletas grises; las prefecturas, café; las concejalías urbanas, verde oscuro; las concejalías rurales, celeste; y las vocalías de juntas parroquiales rurales, verde claro.

Para el CPCCS, el organismo estableció el amarillo para la lista de hombres, el rosa para la lista de mujeres y el naranja para representantes de pueblos y nacionalidades y ecuatorianos en el exterior.

El diseño por colores facilita la identificación del material durante la votación y la organización de las papeletas para cada dignidad.

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