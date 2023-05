Guillermo Lasso dará su Informe a la Nación en el Bicentenario, en Quito

Guillermo Lasso brindará su Informe a la Nación el 24 de mayo de 2023. Foto: Flickr Presidencia

Karina Sotalín

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, informó este viernes 19 de mayo del 2023 que el presidente Guillermo Lasso sí presentará su informe de rendición de cuentas.

Cucalón dijo en radio América que no se descarta un cambio en el gabinete de Lasso y que esa será una medida que el Mandatario anunciará en los próximos días. En ese contexto confirmó que habrá Informe a la Nación.

"Inclusive coincide con el cumplimiento del segundo año de gestión, el miércoles 24 de mayo. Hay que verlo como lo más natural del mundo, sin perjuicio de lo que ha sucedido está semana con la disolución de la Asamblea (Nacional)", explicó el Ministro.

Informe frente a autoridades

Dijo que Lasso dará un informe al pueblo ecuatoriano en un acto que será comunicado en las próximas horas. Una fuente de la Presidencia de la República confirmó que dicho acto se desarrollará en el Parque Bicentenario de Quito. Hasta horas de la mañana de este viernes, aún no se definía la hora.

Si bien no hay la solemnidad legal de la contraparte que es la Asamblea, Lasso tiene la obligación informar al país y de remitir su rendición de cuentas y todo lo que ha trabajado a las autoridades, señaló Cucalón.

El funcionario del Gobierno considera que siempre es necesario que haya renovaciones "y no satanizar nada". Por otro lado, no descartó que se pueda armar una "gran coalición para que la corrupción no campee".

Visita nuestros portales: