Guillermo Churuchumbi fue sancionado con 12 050 dólares de multa por infracción electoral

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, fue sancionado con una multa económica de 12 050 dólares, equivalente a 25 salarios básicos unificados, por Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta es la supuesta infracción electoral que habría cometido.

Guillermo Churuchumbi, la multa de 12 050 dólares y la infracción electoral

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik y candidato a la Prefectura de Pichincha por esa organización política, y Carlos Gabriel Sánchez, resposable económico de esa organización política fueron sancionados por el juez del TCE, Ángel Torres, por supuesta infracción electoral.

Acusación de José Cabrera

Churuchumbi y Sánchez fueron acusado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, de supuesto retraso en la presentación de los gastos de campaña de la consulta popular.

Cabrera señaló que los dos no entregaron dentro de los plazos legales la información y no subsanaron las observaciones al Informe de Cuentas de Campaña del último referendo y consulta popular.

La sanción es una multa de 25 salarios básicos unificados por cada uno, esto es, 12 050 dólares.

Esto, pese a que la defensa de Churuchumbi argumentó en la audiencia que él no manejó los recursos de campaña. A lo que el juez del TCE respondió que, como representante legal de Pachakutik, es solidariamente responsable de la infracción.

Plazo y primera instancia

El TCE da un plazo de 60 días para que el dirigente político y el responsable económico de Pachakutik depositen ese valor en la “Cuentas Multas del Consejo Nacional Electoral”.

Churuchumbi y Sánchez aún pueden apelar la decisión de primera instancia del juez Ángel Torres.

Infracción contemplaba otras sanciones

La infracción electoral de no presentar a tiempo los gastos de campaña contempla otras sanciones, aparte de las multas económicas, en el Código de la Democracia.

Torres no impuso sanciones como pérdida de derechos políticos o cancelación de la inscripción de la organización política.

Te recomendamos