Gobierno plantea crear una comisión agrícola en mesa de fomento productivo

Samuel Lema, dirigente Feine, ofreció detalles sobre la jornada de trabajo de la mesa de fomento productivo. Foto: Captura de pantalla.

Karina Sotalín (I)

La mesa de fomento productivo finalizó una jornada más de trabajo la tarde de este 30 de agosto de 2022, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). No hubo acuerdos ni coincidencias, pero el Gobierno planteó crear una comisión agrícola que aborde los temas relacionados a los acuerdos comerciales.

La sesión de este 30 de agosto se enfocó en el primero de los cuatro puntos sobre los que trabaja esta mesa. Es decir, sobre el pedido de las organizaciones indígenas de que no se incluya a productos agrícolas en los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Así lo señaló Bernardo Manzano, ministro de Agricultura. "Nuestra propuesta para proteger la agricultura familiar campesina es que todos intervengan (las organizaciones) y crear una comisión agrícola que pueda ser parte del momento en el estemos negociando y podamos ver sus temas sensibles ante un tratado”, sostuvo Manzano.

Esa protección consistirá en que, al momento de una negociación de un TLC, la sociedad civil, las comunidades y el movimiento indígena puedan ser partícipes, analicen y revisen posibles afectaciones a la agricultura familiar campesina y al pequeño agricultor. De modo que "podamos detener eso y no negociarlo para poder protegerlos", aseguró el funcionario.

En este sentido, en el acta de la sesión se estableció que el Ejecutivo proponga una normativa para la creación de la comisión. Documento que debe entregarlo hasta el viernes 2 de septiembre, a la CEE para ser trasladado a las organizaciones. La próxima sesión de trabajo será el martes 6 de septiembre.

Sin embargo, los representantes de las organizaciones aclararon que no se trata de un punto en común. Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijo que el trabajo de este día fue "tenso" y que se reiteró al Gobierno la necesidad de que al final del día haya una "solución".

"El Gobierno no nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros hemos dicho: no al TLC. Pero ellos dicen que no, dicen que van a hacer la creación de una comisión. En el documento ponen que coincidimos las organizaciones. No es coincidencia. Es lo que ellos plantean", especificó Samuel Lema, dirigente de la Feine.

No obstante, tiene expectativa por lo que se pueda avanzar en esta mesa porque con la comisión la intención sería identificar qué productos agrícolas "puedan ser sacados de los TLC". Eso genera confusión a las organizaciones respecto a la posición del Ejecutivo, refirió.

Samuel Lema, dirigente #Feine, habla sobre el desarrollo de la mesa de fomento productivo. Este 31 de agosto se abrirán las mesas de derechos colectivos y de seguridad. Antes de ello habrá una reunión con el Relator de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas



Vía: @Ely_ks pic.twitter.com/97pRNM4rUG — El Comercio (@elcomerciocom) August 30, 2022

Nuevas mesas de diálogo

Este 31 de agosto se abrirán dos nuevas mesas: derechos colectivos y seguridad. Los ministros del Interior y de Educación, Patricio Carrillo y María Brown, están entre las autoridades que acudirán, según confirmaron desde la CEE. Asimismo, hay decenas de personas de las organizaciones registradas para participar de la instalación de dichas mesas.

Yasacama mencionó que las organizaciones y el Gobierno mantendrán una reunión con el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay. Quien fue invitado a participar en el diálogo.

Posterior a ese encuentro, que tendrá acceso de la prensa, se dará la apertura de las mesas cuyo debate son de carácter reservado. Por ello, las organizaciones mantuvieron una reunión esta tarde en la sede de la Conaie antes de ir a las nuevas mesas.