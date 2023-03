Gobierno respetará fallo de la Corte Constitucional sobre juicio político contra Guillermo Lasso

Gobierno respetará fallo de la Corte Constitucional sobre juicio contra Lasso. Foto: Twitter de Henry Cucalón.

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó este 27 de marzo del 2023 que el Ejecutivo respetará lo que dicte la Corte Constitucional (CC) respecto al pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La solicitud del proceso pasó a los magistrados, el funcionario espera que no admita la solicitud del juicio.

Sin embargo, “sea cual fuere el dictamen que haga la CC, merecerá nuestro mayor respeto. Esa es la institucionalidad. Eso es vivir en Estado de derecho, no cuando los fallos me favorecen, me gustan, y son malos cuando no me favorecen”, argumentó Cucalón en radio Democracia.

La jueza ponente del caso es Teresa Nuques, así resultó del sorteo público que se efectuó el 24 de marzo. Le corresponde presentar el proyecto de dictamen en el plazo de tres días a partir de la fecha del sorteo, según lo determina el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto ya se cumplió.

Inmediatamente presentado el proyecto de dictamen, el presidente de la Corte debe convocar a sesión al Pleno, dentro de las 24 horas siguientes. El dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado el proyecto por la jueza ponente y se resolverá con las dos terceras partes de los integrantes del Pleno de la Corte.

“La posición del Gobierno nacional será la de respetar el fallo del más alto organismo constitucional”, ratificó el Ministro.

Una vez más, insistió en que no hay fundamentos para las causales para enjuiciar a Lasso porque hay una contradicción entre la acusación y el hilo del desarrollo de la solicitud del juicio. “Porque han venido cometiendo error tras error”.

Acciones del Gobierno ante dos escenarios

“Estaremos a la espera (del dictamen). Tenemos alternativas, escenarios jurídicos y políticos. Todo siempre precautelando el interés nacional”, anticipó Cucalón.

En el caso de que la CC no admita el pedido de juicio político, “hasta ahí llegó esta pretensión de destituir al Presidente”, sostuvo.

Pero si la CC admite, el proceso continúa. El pedido regresa a la Asamblea Nacional y se sustanciará en la Comisión de Fiscalización.

Allí, “el Gobierno dará la cara. Dará Batalla jurídica y política a ese proceso porque el Presidente tiene el derecho, ante sus mandantes, de decir su verdad”, expresó.

Lasso “tiene la obligación de hacer prevalecer su integridad y demostrar como lo hemos venido haciendo, pero él directamente, la serie de falacias y protervas intenciones que ha estado detrás de esto”.

Dijo que no el Ejecutivo no rehuirá porque está seguro de que el proceso “se cae por todos lados”. Mientras tanto, la disolución de la Asamblea es una herramienta constitucional que dependerá de la valoración que haga el Presidente para utilizarla, “no puedo decir si lo va a hacer o no”, acotó.

Cucalón rechaza ataques a Nuques

La Jueza “recibe ataques de todo orden” por las redes sociales, “se nota que hay incomodidad por la no dependencia política. Me imagino que algunos han de extrañar juezas de anteriores Cortes, como Pamela Martínez”, pronunció el Ministro.

Martínez fue vicepresidenta de la CC, también fue asesora del expresidente Rafael Correa y una de las sentenciadas en el caso Sobornos.

Correa mencionó en Twitter que Nuques es “afín al empresariado de Guayaquil y muy cercana a Pablo Arosemena. Tratará de favorecer a Lasso por todos los medios”.

Respecto a la marcha de la Conaie, prevista para este 28 de marzo para entregar un proyecto sobre la Ley de Aguas, Cucalón dijo que es positivo si hay una movilización planteada como ejercicio válido de participación ciudadana. Pero que no se permitirá que a pretexto de aquello se generen otras situaciones. Lo mencionó en relación a que la organización indígena anticipó que cuando el pedido de juicio llegue a la CC, harán plantones para que se admita el juicio.

