El Ministerio de Gobierno anunció la reactivación de las mesas de seguridad con los transportistas públicos de pasajeros, tras una reunión de la ministra Nataly Morillo con la Asamblea General de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), este lunes 8 de diciembre de 2025.

Más noticias:

El anuncio del Gobierno de reactivación de las mesas de seguridad Gobierno y los avances en los acuerdos tras la subida del diésel

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, asistió a la Asamblea General de la Fenacotip, donde se acordó la reactivación de las mesas de seguridad.

Con cerca de 110 representantes de los transportistas públicos de pasajeros, también se analizó los avances de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con el sector, tras el incremento del precio del diésel.

La Ministra informó además que el pago del diésel avanza sin interrupciones.

Le puede interesar: Noboa modifica mecanismo de compensación a transportistas públicos

“Vamos a seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y otras entidades para asegurar soluciones concretas, desde la entrega de compensaciones hasta el control operativo”, señaló.

Reactivación de mesas de seguridad y avances del Gobierno

La ministra Nataly Morillo anunció la reactivación de las mesas de seguridad, que serán lideradas directamente por ella.

Además, presentó los avances del Gobierno, entre ellos el séptimo pago de una deuda histórica de 11 millones de dólares.

La implementación del nuevo plan de transporte, incentivos para la chatarrización y medidas orientadas a mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.

Más noticias: Gobierno ofrece compensación a transportistas comerciales en el día 20 del paro nacional

También informó el trabajo técnico de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias y la extensión de los contratos de operación por 360 días durante 2026.

Esto, con el objetivo de garantizar continuidad y estabilidad para las operadoras.

Objetivo

Morillo señaló que el objetivo del gobierno es construir un sistema de transporte ordenado, eficiente y seguro.

El presidente de Fenacotip, Miguel Bonilla Mazón, expresó su apoyo a la ministra: “Sabemos que no nos va a fallar. Nos da un alivio saber que esta bandera de lucha está en sus manos”.

Informe extra: Ministerio de Gobierno

Te recomendamos