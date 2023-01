Francisco Jiménez quiere que 'salgan todos los audios' del caso Encuentro

El Ministro de Gobierno rechaza que exista contradicción en el discurso del Presidente sobre la salida del exfuncionario Hernán Luque, involucrado en el presunto caso de corrupción. Foto: Twitter de Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

El Ministro de Gobierno señaló este martes, 24 de enero de 2023, que espera salgan a la luz todos audios del caso Encuentro y Fiscalía realice su investigación.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, apuntó que se deben esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía para sacar conclusiones sobre la presunta red de corrupción en las empresas públicas.

“A mí lo que me preocupa es que no salgan los audios, que todo quede en el aire y en una tela de conjeturas, lo único que hacen es arrojar especulaciones de hipótesis no comprobadas. Lo que quisiera es que salgan todos los audios, que puedan ser investigados por la Fiscalía y que se los confronte con circunstancias concretas”, expresó Jiménez en una entrevista en radio City.

Se refiere al material que La Posta comenzó a divulgar desde el 9 de enero sobre presuntos actos irregulares en empresas del sector eléctrico, y que involucra al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, así como a Hernán Luque, expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Jiménez presume que con los audios pueden haber intenciones mezcladas para afectar procesos políticos del Gobierno como la consulta popular o las elecciones seccionales.

“Todo aquel que haya intentado abusar de dineros públicos o actuar de forma irregular o incidido en procesos de toma de decisiones, tiene que ir a parar a la cárcel. Pero eso tiene que hacerse sobre circunstancias concretas”, sostuvo, al mencionar que hasta el momento la información vertida sobre el caso son especulaciones.

Postura sobre Hernán Luque

El 22 de enero, en una entrevista con el periodista Milton Pérez, Lasso dijo que tras escuchar un audio que “esa es la voz de Hernán Luque, sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él”, que por eso ordenó al Ministerio del Interior su búsqueda para “traerlo del cogote”.

Aclaró que, a través del secretario de la Administración Pública, se pidió la renuncia a Luque. Pero, en una entrevista anterior, Lasso indicó desconocer la razón de su salida: “La gente renuncia y se quiere ir, quiere cambiar de posición, qué puedo hacer”.

Rechazó que se trate de una contradicción en el discurso del Presidente, sino que Luque no pudo cumplir con los objetivos institucionales y salió del cargo, “no había hechos comprobados, solo una gestión”.

El 23 de enero el medio digital difundió otro audio en el que supuestamente habla Carrera con Rubén Cherres sobre poner a un ministro. Jiménez aseguró que Lasso “no está golpeado porque ha actuado correctamente”.

El Ministro destacó varias acciones del Gobierno como la implementacion del Código de Ética, recuperación el dinero del caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), entre otras acciones. “Nuestra actitud siempre ha sido la de tratar con mucho celo los dineros públicos y eso no va a cambiar”, añadió.

El Ejecutivo mantiene la postura de que un posible mal funcionario no representa a un buen Gobierno, por lo que no se pueden sacar conclusiones anticipadas de una supuesta trama de corrupción ni una supuesta incidencia de parientes del Presidente.

