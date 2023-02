Focalización de subsidios a combustibles vence en septiembre

Ministro de Transporte asegura que no hay incumplimiento en el proceso para implementar la focalización. Foto: Twitter del Darío Herrera.

Karina Sotalín (I)

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Darío Herrera, explicó este 28 de febrero del 2023 que el plazo para implementar la focalización de subsidios a los combustibles termina en septiembre.

“La mesa de coordinación, en conjunto con todos los otros actores, han estado trabajando en un cronograma que tiene 34 pasos, entre otras actividades, para terminar este proceso de implementación del sistema y demás actividades necesarias para poder focalizar”, dijo Herrera en Ecuavisa.

La meta y el plazo para esa implementación es hasta septiembre de 2023 y el proceso se está manteniendo, hay aspectos que se deben afinar, acotó. Al momento se trabaja en los términos de referencia para identificar la viabilidad de adquirir un software, el tipo de software o si se realiza una alianza público privada al respecto, explicó.

“Todos estos temas se están trabajando, la mesa de coordinación dirigida por el Ministerio de Gobierno y Finanzas siguen trabajando. No he visto desvíos. En ese sentido, no hay incumplimiento”, aseguró el Ministro que lideró la mesa de Focalización. Incluso destacó que el Gobierno eliminó el subsidio al sector camaronero, sin ser uno de los cuatro acuerdos establecidos.

Hay un sistema definido anteriormente por Petroecuador para un plan piloto de focalización, eso sirvió como base para el trabajo actual. Pero, lo más importante son los criterios de exclusión y la coordinación con los actores, eso toma tiempo, es complejo, por eso se ha puesto el plazo de un año desde el cierre de las mesas de diálogo, justificó Herrera.

Los cinco criterios de exclusión que se establecieron en el acuerdo siguen en la hoja de ruta y son parte de los 34 pasos que se están tratando. “Eventualmente, tendrá que haber un Decreto para implementar esto”, indicó.

Reclamos sobre la focalización

Dirigentes tanto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) se pronunciaron en los últimos días para cuestionar que el Gobierno incumple los acuerdos del diálogo.

Recientemente, el 27 de febrero, el dirigente de la Fenocin, Luis Mullo, expresó que el subsidio a los combustibles es un tema álgido. “Se acordó eso, hasta ahora no han presentado los términos de referencia, es lo que debían hacer. Hacen entender que el Gobierno nacional no está de acuerdo con sintonizar lo que exige el pueblo ecuatoriano”, cuestionó.

Sin embargo, Herrera dijo que es el Gobierno el que quiere implementar la focalización “lo antes posible porque el subsidio total representó USD 4 560 millones el año pasado (2022)”.

El ahorro con la focalización de subsidios en septiembre sería de alrededor de USD 200 millones porque solo se aplicará a un 15% de la población que tiene vehículos particulares. Es decir, se dejó de lado al transporte pesado, buses, entre otros.

Actualmente, el subsidio que se aplica a todos los ecuatorianos es errado y es el mayor gasto que tiene el país, sostuvo.

Obras públicas

Respecto a las inversiones público privadas para obras, Herrera manifestó que espera la recuperación del presidente Guillermo Lasso tras lacirugía en su pierna. Luego, a partir del 10 de marzo, habrá eventos para suscribir convenios e iniciar estudios de prefactibilidad de cuatro de “grandes ejes viales”.

Se trata de las vías Guayaquil- Quito, Guayaquil-Cuenca, Manta-Quevedo y Montecristi-La Cadena. Los contratos de construcción firmados estarían para el segundo semestre del 2024.

Por otro lado, se lanzará en marzo la adjudicación de los estudios de prefactibilidad de otras vías. Son Bahía–Cojimíes, El Descanso-Gualaceo–Paute, Loja–Catamayo, Pifo-“Y” de Baeza, Ambato – Puyo, Ambato–Babahoyo. La adjudicación como tal sería en abril. “Esto representa alrededor de USD 2 500 a 3 000 millones en inversión privada”, señaló el Ministro.

