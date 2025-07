La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN), trató sobre los documentos entregados por Daniel Salcedo y Xavier Jordán, sobre supuesta corrupción en hospitales, la tarde de este 30 de julio de 2025.

La tarde de este miércoles, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionó para tratar sobre los documentos entregados por Daniel Salcedo y Xavier Jordán, dentro del proceso de investigación sobre la supuesta corrupción en los contratos de los hospitales.

El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, indicó que los documentos de Salcedo y Jordán se distribuyeron electrónicamente y físicamente a cada asambleísta para que los analicen y puedan investigar y verificar la información.

‘Información altamente sensible’

Álvarez advirtió a los asambleístas que, en la documentación entregada, hay “documentación altamente sensible”.

Información que estaría dentro de la investigación de la Fiscalía y sería parte de la cooperación de Salcedo con el proceso en la justicia, según su abogado.

Por estas razones, pidió a los legisladores que se respete la investigación penal sobre la reserva de la investigación.

Además, que revise la información “con absoluta prolijidad”.

Correísmo pide a Ferdinan Álvarez ‘dar un paso al costado’ y ‘no ser juez y parte’

La única asambleísta que intervino fue Ana Herrera, por la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana (RC).

La asambleísta pidió a Ferdinan Álvarez (ADN) “dar un paso al costado” de este proceso de fiscalización porque se estaría convirtiendo en juez y parte.

Herrera dijo que un proceso de fiscalización no se puede fundamentar en las declaraciones de un sentenciado como Daniel Salcedo y un “cuestionado” por la justicia, como Xavier Jordán.

“Para mí, ninguno de los dos tiene validez“, dijo Herrera y que, cualquier información que tengan, la debieron entregar a la justicia.

Que la legitimidad de la Comisión de Fiscalización “se ha puesto en entredicho”.

Herrera instó a Ferdinan Álvarez a “dar un paso al costado” porque, según dijo, él es mencionado en la documentación entregada.

Eso hace que tenga un conflicto de intereses y sea juez y parte, aseguró.

Ferdinan Álvarez dispuesto a someterse a la prueba del bolígrafo

Ante las declaraciones de Herrera, presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, manifestó que no comparte las contradicciones en las que entra.

Esto, porque, por un lado, deslegitima la información entregada por Salcedo y Jordán y, por otro, le pide dar un paso al costado, porque se le menciona en esa información.

“Yo no tengo temor, no debo nada, no temo nada, le invito a someternos a un polígrafo (…) y vamos a ver quién sale perdiendo” dijo Álvarez.

Además, calificó la información de Jordán como “difamaciones”.

Dijo que hay medios, financiados por la Prefectura de Pichincha, que se prestan para “este circo”.

“Si yo tuviera un conflicto de intereses, no hubiera sido yo tan gil en pretender iniciar este proceso de fiscalización, pagamos las consecuencias de poner el pecho a las balas y buscar la verdad”, agregó.

Insistió a los asambleístas que revisen, contrasten y verifiquen lo presentado por Daniel Salcedo y Xavier Jordán.

El próximo lunes, la Comisión de Fiscalización se reunirá nuevamente para tratar este tema.