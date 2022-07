Falta de consensos entre el Gobierno e indígenas sobre control de precios

Venta de alimentos en el Mercado Mayorista de Quito. Los precios han bajado, aunque algunos muestran fluctuaciones. Foto: Archivo / El Comercio

Karina Sotalín. Redactora (I)

La reunión de la mesa de control de precios arrancó a las 09:00 de este 28 de julio y duró hasta las 12:20 aproximadamente. En ese momento, los dirigentes de las organizaciones indígenas, encabezados por la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Zenaida Yasacama, abandonaron las instalaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

Durante el segundo encuentro, las delegaciones populares escucharon la exposición del Gobierno. “Habíamos planteado una propuesta sobre la política de fijación de precios y estamos buscando una respuesta contundente”, dijo Héctor Caillagua, presidente de la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Cotopaxi, parte de la Feine.

Las organizaciones presentaron el 27 de julio una lista de más de 40 productos de primera necesidad sobre la que piden que se controlen los precios y se evite la especulación.

“Necesitamos avanzar; no estamos para escuchar estadísticas, no estamos para recibir una cátedra del ámbito de estudio de la política económica nacional. Estamos para escuchar una respuesta contundente que es en beneficio del pueblo ecuatoriano (…). Hemos dicho: ¿existe o no existe voluntad política del Gobierno Nacional en dar una respuesta favorable?”, cuestionó Caillagua. Aclaró que no se levantan de la mesa de diálogo, sino que dan un tiempo para que el Gobierno analice la factibilidad de la propuesta, respondan si se generará un decreto o necesitan más tiempo y que no “estén dando vueltas”.

Al no llegar a ningún consenso preliminar, la reunión entró en receso. Los dirigentes esperaban que tras un análisis los funcionarios les convocaran para reanudar la discusión a las 14:00. Pero eso no ocurrió, aunque el equipo del Gobierno se mantuvo al interior de la CEE. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, confirmó que la mesa queda suspendida hasta la próxima semana y “posiblemente” se reinstale el martes 2 de agosto.

Al final, los representantes del Gobierno en la mesa se abstuvieron de pronunciarse.

Advertencia al Gobierno

Antes del diálogo, Margarita Arotingo, dirigente de la Mujer y la Familia de la Fenocín, señaló que son tres temáticas las que forman parte del planteamiento: control de precios, precios justos y comercialización de los productos.

Reiteró que las organizaciones esperan un diálogo con resultados en esta mesa. “No nos cansaremos; si no tenemos resultados, nosotros tomaremos otras acciones. Recuerden que hemos estado en la movilización 18 días. Tenemos muertos, heridos y quién responde por ellos”, cuestionó.

“El Ejecutivo tiene que emitir varios decretos para que realmente se controlen los precios y no se permita la especulación, pues se vuelve inaccesible (obtener productos) para la población”, señaló Mariana Yumbay, técnica de la Conaie, al mencionar que en el listado enviado al Gobierno están los productos considerados como prioritarios en cuanto a alimentos. Sin embargo, también se incluyen algunos servicios.

“Hubo descontrol de las telefónicas”, por lo que el trabajo de la mesa puede dar resultados solo “si hay compromiso por parte del Estado”. De igual forma, cuestionó la falta de control del servicio de electricidad porque “a nivel nacional es un problema”. Cree que es posible controlar ese servicio. “Podemos hacer cientos de decretos, pero si no hay voluntad política y compromiso del Gobierno y de las instancias competentes, no podríamos lograrlo”, puntualizó.

Posición de la Defensoría

César Córdova, defensor del Pueblo (e), es una de las autoridades convocadas a la mesa. Ayer asistió como representante de la Dirección de Usuarios y Consumidores de esa entidad.

Apuntó que las denuncias sobre la falta de control ante el alza de precios de primera necesidad llegaron hasta la Defensoría durante junio pasado. Esto es cuando el cierre de vías por parte de los manifestantes propició la dificultad de abastecimiento de alimentos y otros productos y una ola inflacionaria en el país. El funcionario recordó que entonces hizo un exhorto al Gobierno para que efectuara controles.

A consecuencia del paro nacional, también se registró escasez de cilindros de gas, situación que se va normalizando poco a poco en el país. Las organizaciones indígenas también piden controlar el precio de este producto.

Por otro lado, Caillagua informó que tanto el movimiento indígena como el Gobierno, por separado, avanzaron en sus análisis sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Esta mesa se reinstala hoy. El trabajo también avanza, de forma separada, sobre los temas pendientes respecto al sistema financiero, tema de la mesa 2 que se cerró el 18 de julio con la firma de un acta.

Apuntes

Ante la crítica de la vicepresidenta de la Conaie sobre la detención del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, el ministro del Interior, Patricio Carrilo, señaló que se persigue los delitos y no a las personas. Y propuso que el combate a la corrupción se debata en la mesa de seguridad.

La Defensoría del Pueblo construye un anteproyecto de ley en defensa de los usuarios (en relación a los servicios públicos y privados) y de los consumidores (sobre controles de productos). Se prevé que el documento sea presentado en los próximos meses.