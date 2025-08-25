La asambleísta de Orellana, Mariuxi Sánchez Sarango, quien fue parte de las filas de la Revolución Ciudadana, falleció la noche de este domingo, 24 de agosto de 2025.

La legisladora de Ecuador murió a los 43 años de edad. Así lo dieron a conocer familiares y compañeros de su bancada política.

Mariuxi Sánchez era parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control y se encontraba en su segundo periodo legislativo.

“Mariuxi partió rodeada del amor de quienes siempre la acompañaron, dejando un legado de lucha, compromiso y profunda entrega por su gente y su tierra”. Estas fueron las palabras de la familia de la legisladora, a través de redes sociales.

Del lado de sus compañeros también se difundieron mensajes de condolencia. La asambleísta Paola Cabezas fue una de las personas que se pronunció.

“Luchadora incansable, amiga valiente. Alzaste la voz por tu provincia sin miedo y con amor. Ya no estarás físicamente entre nosotros, pero tu huella quedará en nuestra memoria y en nuestros corazones. Abrazo con cariño a tu familia y a tu Orellana querida en este momento tan duro. ¡Hasta siempre, mi revolucionaria!”. Estas fueron las palabras de Cabezas.

El expresidente Rafael Correa se sumó a las palabras de condolencia por la muerte de la Legisladora de la Revolución.

“Siempre trató de cumplir con su deber, incluso en los momentos más duros de su enfermedad, que la acompañaba ya desde su anterior período como asambleísta”, compartió Correa en la red social X.

