Exministra Ivonne Núñez fue destituida de la Corte Provincial del Guayas

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Consejo de la Judicatura destituyó, este martes 27 de octubre, a Ivonne Núñez y Francisco Morales, jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La decisión responde a un caso de presunto error inexcusable relacionado con una sentencia que ordenó el pago de USD 500 000 a una empresa de transporte de carga pesada.

Núñez ocupó el cargo de ministra del Trabajo durante el Gobierno de Daniel Noboa, desde noviembre de 2023. Antes de asumir esa función, ejerció como jueza junto con Morales en la Corte Provincial del Guayas.

La resolución disciplinaria se relaciona con una decisión judicial del 9 de noviembre de 2021. Según el Consejo de la Judicatura, ambos magistrados vulneraron la seguridad jurídica al desnaturalizar una acción de protección y disponer el pago de USD 500 000 a la Compañía de Transporte de Carga Pesada El Halcón S.A. (HALCONTRANSA).

Error inexcusable motivó la destitución de los jueces

El Consejo de la Judicatura fundamentó la destitución en una infracción de error inexcusable vinculada con la vulneración de la seguridad jurídica.

El caso se originó en una sentencia que ordenó a Correos del Ecuador, en liquidación, pagar USD 500 000 a HALCONTRANSA. La Judicatura cuestionó el alcance de esa decisión y señaló que los jueces desnaturalizaron la acción de protección.

La controversia llegó a la Corte Constitucional, que en 2025 dejó sin efecto el fallo judicial y determinó que los magistrados incurrieron en una infracción grave prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia de 2021

El pronunciamiento de la Corte Constitucional constituyó un antecedente clave para el proceso disciplinario contra Núñez y Morales.

La decisión constitucional cuestionó la actuación de los jueces en la causa relacionada con Correos del Ecuador y el pago ordenado a la empresa de transporte. Este pronunciamiento permitió avanzar con el análisis de las posibles responsabilidades disciplinarias de los magistrados.

El caso se centra en el uso de la acción de protección y en los límites de las decisiones judiciales dentro de ese mecanismo constitucional.

Proceso disciplinario avanzó en 2026

El procedimiento contra los dos jueces entró en etapa de análisis en diciembre de 2025. Posteriormente, el 7 de octubre de 2026, la Dirección Provincial del Guayas recomendó al Pleno del Consejo de la Judicatura la destitución de ambos magistrados.

La decisión final del organismo puso fin a sus funciones en la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

El caso reúne una sentencia judicial de 2021, un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2025 y un procedimiento disciplinario que culminó con la destitución de los dos jueces en octubre de 2026.

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