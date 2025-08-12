La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a Ecuador sobre la demanda que presentó el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en contra del Estado por la destitución que tuvo en 1997 bajo el causal de “incapacidad mental“.

Demanda millonaria de Abdalá Bucaram contra el Estado

La CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado ecuatoriano que responda a la demanda internacional que presentó Abdalá Bucaram en 2015. El exmandatario reclama 200 millones de dólares como reparación integral por la destitución que enfrentó en febrero de 1997, por parte del entonces Congreso Nacional liderado por Fabián Alarcón.

“Fui declarado incapaz mental para ejercer la Presidencia de la República, sin juicio civil que contempla la ley ni la participación de ningún cuerpo médico psiquiátrico que lo constatara”, argumentó Bucaram.

El abogado del Expresidente confirmó la notificación a medios locales. El documento llegó este lunes 11 de agosto de 2025.

Estado tiene tres meses para justificar la destitución

En la misiva, la Comisión especifica que Ecuador tiene un plazo de tres meses para que justifique las razones de la destitución. Este tiempo puede extenderse hasta los cuatro meses si se solicita una prórroga.

Abdalá Bucaram presentó la demanda en 2015. Tres años después, se realizó una audiencia en Colombia. Sin embargo, el proceso se retrasó por la pandemia de covid-19.

La CIDH aclaró que la solicitud de información “no constituye un prejuzgamiento” con la decisión que se tome luego.

Abdalá Bucaram reaccionó tras la notificación

El expresidente Abdalá Bucaram reaccionó en sus redes sociales a la notificación:

“Han pasado 28 años del golpe de Estado y nunca es tarde para hacer justicia. Gracias a Dios hay un gobierno democrático. Como dijo Guillermo Lasso, ¿Cómo se puede destituir por loco a un presidente sin tener siquiera un diagnóstico de un siquiatra de barrio?“, mencionó.

Bucaram calificó a los diputados que votaron a favor de su destitución como “pillos“.

“44 pillos se robaron el poder junto a los patriarcas del país. Hoy por suerte hay un gobierno joven y se que actuará por la justicia. Qué nunca más una familia sufra lo que sufrió la mía. Gracias a Panamá por haberme concedido el asilo político“, añadió el político.

Han pasado 28 años del golpe de estado y nunca es tarde para hacer justicia. Gracias a Dios hay un gobierno democrático. Como dijo @LassoGuillermo como se puede destituir por loco a un presidente sin tener siquiera un diagnóstico de un siquiatra de barrio? 44 pillos se robaron el… pic.twitter.com/yY4XSQxnaB — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 12, 2025

Destitución de Abdalá Bucaram

Abdalá Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997, cuando fue destituido por el Congreso Nacional tras apenas seis meses en el cargo.

La moción la presentó el político socialcristiano Franklin Verduga Vélez, aduciendo que debe dejar el cargo por una supuesta incapacidad mental. Lo respaldaron 44 diputados.

Luego de la destitución de Bucaram, asumió el cargo la entonces vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Dos días después, el Congreso se autoconvocó y desconoció su nombramiento. Alarcón fue nombrado como Presidente Interino de Ecuador.

El polémico gobierno de Bucaram

La destitución de Bucaram se tomó en medio de varias acciones polémicas que tuvo Bucaram en su Gobierno.

Bucaram, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), asumió la presidencia con un estilo populista y un plan de gobierno que incluía ajustes económicos neoliberales. Sin embargo, su gestión estuvo envuelta en controversias, entre ellas: acusaciones de malversación de fondos y nepotismo; aumento de precios en productos básicos y eliminación de subsidios.

Políticos opositores y la opinión pública reclamaron en varias ocasiones su particular forma de relacionarse con autoridades locales e internacionales.

Su estilo informal, que incluía espectáculos públicos, apariciones en programas de farándula y reuniones de gabinete extralaborales, fueron criticadas por su “falta de seriedad“.

Tras su destitución, Bucaram salió de Ecuador y se radicó en Panamá, donde permaneció asilado durante dos décadas.

Abdalá Bucaram regresó a Ecuador el 16 de junio de 2017, tras un primer intento de retorno en 2005 que no se concretó en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Investigación a Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por el caso Pruebas Covid 19

El expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo mantienen abierta una investigación por el supuesto delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid 19 Agentes AMT.

Las autoridades analizan las transacciones realizadas entre marzo y agosto de 2020 con las que supuestamente se comercializó de forma irregular pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos.

Los procesados son al menos ocho personas, incluido los Bucaram y agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Según Fiscalía, los uniformados supuestamente prestaron seguridad a dos extranjeros para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil.



