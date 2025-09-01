La Cancillería dio a conocer que desde este 1 de septiembre, Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a una lista de 45 países, a quienes se les solicita visa para ingresar a Ecuador.

Visa de tránsito busca fortalecer la seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que esta decisión se tomó de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

La Cancillería aclaró que esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio.

Los países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al Ecuador son:

Afganistán

Angola

Bangladesh

Camerún

Cuba

Egipto

Eritrea

Etiopía

Filipinas

Gambia

Ghana

Guinea

Kenia

India

Irak

Irán

Libia

Nigeria

Pakistán

Nepal

República Democrática del Congo

República Popular Democrática de Corea

Senegal

Siria

Sri Lanka

Somalia

Venezuela

Vietnam

Yemen

Haití

República del Congo

Mali

Costa de Marfil

Myanmar

Uzbekistán

Tayikistán

Albania

Chad

Bissau

Kirguistán

Mauritania

Sierra Leona

Sudán

Sudán del Sur

República Popular China

¿Cómo se obtiene la visa de transeúnte?

Para los viajeros cuyos países están en esta lista, el modo de acceder al visado de ingreso a Ecuador debe realizarse desde cada país de residencia, es decir, el trámite se realiza fuera de Ecuador.

Desde cualquier parte del mundo, puedes ingresar a la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec y hacer el trámite.

Los costos de este documento:

Formulario de solicitud: 50 dólares

Visa de Visitante Temporal de Transeúnte: 30 dólares

Esta disposición gubernamental se implementa, según el comunicado, con respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y en apego al marco legal vigente.

Boletín | Ecuador exigirá visa de transeúnte a partir del 1 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/ASzyvKrXAJ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 30, 2025

