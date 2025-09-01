La Cancillería dio a conocer que desde este 1 de septiembre, Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a una lista de 45 países, a quienes se les solicita visa para ingresar a Ecuador.
Visa de tránsito busca fortalecer la seguridad
El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que esta decisión se tomó de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
La Cancillería aclaró que esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio.
Los países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al Ecuador son:
- Afganistán
- Angola
- Bangladesh
- Camerún
- Cuba
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Filipinas
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Kenia
- India
- Irak
- Irán
- Libia
- Nigeria
- Pakistán
- Nepal
- República Democrática del Congo
- República Popular Democrática de Corea
- Senegal
- Siria
- Sri Lanka
- Somalia
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Haití
- República del Congo
- Mali
- Costa de Marfil
- Myanmar
- Uzbekistán
- Tayikistán
- Albania
- Chad
- Bissau
- Kirguistán
- Mauritania
- Sierra Leona
- Sudán
- Sudán del Sur
- República Popular China
¿Cómo se obtiene la visa de transeúnte?
Para los viajeros cuyos países están en esta lista, el modo de acceder al visado de ingreso a Ecuador debe realizarse desde cada país de residencia, es decir, el trámite se realiza fuera de Ecuador.
Desde cualquier parte del mundo, puedes ingresar a la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec y hacer el trámite.
Los costos de este documento:
- Formulario de solicitud: 50 dólares
- Visa de Visitante Temporal de Transeúnte: 30 dólares
Esta disposición gubernamental se implementa, según el comunicado, con respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y en apego al marco legal vigente.
