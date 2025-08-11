El Gobierno de Ecuador se pronunció en relación con los estudiantes de medicina ecuatorianos en el hermano país de Argentina y dijo que se ha dado seguimiento al caso a través de la Embajada de Ecuador en Argentina.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, publicó en su cuenta el comunicado emitido por el Gobierno y Senescyt.

Pronunciamiento de Ecuador sobre estudiantes de Medicina ecuatorianos en Argentina

En un comunicado, el Gobierno y la Senescyt manifestaron su rechazo ante el reciente anuncio del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina. En este anuncio se establece que únicamente se convalidarán los títulos médicos emitidos por universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

El comunicado señala que el Gobierno ecuatoriano rechaza categóricamente todo acto de deshonestidad académica, y cualquier práctica que atente contra la integridad y la ética profesional.

Además, señala que en Ecuador, las 22 carreras de Medicina ofertadas por las diferentes universidades se encuentran acreditadas ante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y cumplen con exigentes estándares técnicos nacionales e internacionales, lo que garantiza que sus graduados cuentan con una formación sólida y de calidad.

Se aclara que la acreditación de estas carreras es el resultado de rigurosos procesos de evaluación desarrollados por el CACES, con el objetivo de asegurar que la formación de los profesionales de la salud responda a las más altas exigencias académicas y éticas.

Ecuador resalta que vela por los derechos de los ecuatorianos en el mundo

El CACES ha realizado todas las gestiones ante la Federación Mundial de Educación Médica (WFME) para acreditarse como organismo evaluador reconocido por esta instancia internacional.

Como resultado, ha recibido la respuesta oficial que lo declara organismo elegible, por lo que en el próximo proceso de evaluación de carreras de salud se podrá llevar a cabo este procedimiento.

En el comunicado, también se resalta que Ecuador reafirma su compromiso con la calidad, transparencia y excelencia en la educación superior. Ecuador continuará trabajando para fortalecer los mecanismos que prevengan y sancionen cualquier forma de fraude académico, salvaguardando así la confianza de la sociedad en los profesionales que sirven a la salud pública, no solo en el país, sino en todo el mundo,

“El Gobierno Ecuatoriano desea que los hechos se esclarezcan y se realicen los correctivos necesarios para no afectar a los estudiantes y a la comunidad ecuatoriana residente en Argentina. Reiteramos nuestra predisposición al diálogo con la autoridad para buscar soluciones conjuntas”, agrega.

Además, se resalta que Ecuador vela por los derechos de los ecuatorianos en cualquier lugar del mundo y busca siempre una salida viable a cualquier situación que involucre a sus nacionales.

