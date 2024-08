Diana Salazar, fiscal general del Estado, reapareció este lunes 19 de agosto de 2024 y habló sobre el juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea Nacional.

La fiscal intervino en un video que lo publicó en sus redes sociales, tras ausentarse de la escena pública en varias audiencias, en las que estuvo a cargo el fiscal subrogante, Wilson Toainga.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió el proceso de juicio político en contra de Diana Salazar por su condición de salud.

La fiscal está embarazada y, según los informes médicos, era un embarazo de alto riesgo.

Durante el tiempo de suspensión, los asambleístas de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC) insistieron en saber si es que ya se podía reanudar el proceso.

El juicio político contra Salazar es por incumplimiento de funciones en varios procesos penales y también en la gestión administrativa de la Fiscalía.

Diana Salazar se refirió al juicio político en su contra

Diana Salazar apareció en un vídeo con un visible avanzado estado de embarazo y se refirió al juicio político en su contra.

Salazar calificó al proceso de “narco juicio” y dijo que estuvo, está y estará lista para enfrentar el juicio político en su contra.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto es un burdo intento de revancha los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que, con mi equipo, hemos realizado contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, dijo.

Salazar dijo que no le teme a la responsabilidad del cargo de Fiscal General, porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales.

Hoy, Diana Salazar informó a la Asamblea Nacional sobre una actualización de su estado de salud y que la pausa, que “obligatoriamente” tomó, ha llegado a su fin.

Diana Salazar continuará ejerciendo sus funciones en las audiencias

Salazar agregó que seguirá ejerciendo sus funciones en las audiencias y sin descuidar los procesos.

“De ninguna forma, este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales, Independencia Judicial, Metástasis, Purga se detengan, como es la intención de los interpelantes”, dijo.