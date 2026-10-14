Con la destitución de David Rosero, ¿aún le quedan consejeros suplentes al CPCCS?

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

En las elecciones del 5 de febrero de 2023, Ecuador eligió siete consejeros principales y siete suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para el periodo 2023-2027. El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados y el organismo registró la integración inicial de sus siete vocalías principales.

Desde el inicio de este periodo, varios consejeros principales salieron por destitución. Entre ellos están Alembert Vera, Juan Esteban Guarderas, Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Gonzalo Albán y, más recientemente, David Rosero. El organismo también afrontó renuncias que provocaron cambios en su integración.

Para cubrir las vacantes, los suplentes asumieron vocalías principales conforme al orden de prelación y los procedimientos de posesión. Las destituciones y renuncias no implican una elección nueva: el mecanismo de reemplazo permite cubrir las vocalías disponibles durante el periodo vigente.

¿Quedan consejeros suplentes en el CPCCS?

La Asamblea Nacional posesionó a tres consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 7 de julio de 2026: Johnny Xavier Escobar Coronel, Andrés Mendoza Paladines y Roger Andrés Vallejo Pérez. Los tres nombres integraron el grupo de reemplazos para cubrir posibles vacantes dentro del organismo.

Sin embargo, los cambios en la composición del CPCCS modificaron la situación de estos consejeros. Johnny Escobar asumió una vocalía principal tras la salida de Roberto Gilbert, mientras que Andrés Mendoza ocupará el puesto de David Rosero, luego de que la Asamblea Nacional aprobó su censura y destitución el 13 de octubre de 2026.

Con estos movimientos, Roger Andrés Vallejo Pérez permanece como suplente. El mecanismo de prelación electoral permite cubrir las vacantes de los vocales principales y mantener la integración del CPCCS, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Estas son las funciones de un consejero suplente

Los suplentes permiten que el CPCCS cubra las ausencias de sus integrantes principales. Cuando les corresponde asumir la titularidad ejercen las funciones del cargo durante el periodo aplicable.

El Consejo tiene entre sus atribuciones promover la participación ciudadana, impulsar mecanismos de control social y dirigir procesos para seleccionar o designar autoridades públicas, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Con el ingreso de Mendoza, el organismo afrontará otro cambio en su composición mientras mantiene procesos relevantes de designación de autoridades, entre ellos el concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado.

Andrés Mendoza reemplazó a David Rosero

Andrés Mendoza Paladines ocupará el puesto de David Rosero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), luego de que la Asamblea Nacional censuró y destituyó al consejero el martes 13 de octubre de 2026. La decisión del Legislativo activa el mecanismo de reemplazo por orden de prelación electoral.

Mendoza es periodista y radiodifusor. La Asamblea Nacional lo posesionó como consejero suplente el 7 de julio de 2026, junto con Johnny Xavier Escobar Coronel y Roger Andrés Vallejo Pérez. Ahora pasará a la categoría de consejero principal para cubrir la vacante de Rosero.

¿Por qué la Asamblea destituyó a David Rosero?

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la censura y destitución de Rosero con 84 votos. El juicio político se centró en una presunta reunión con Inés Maritza Romero, quien participaba en el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.

La acusación señaló un posible conflicto de intereses, debido a las funciones del CPCCS en los procesos de selección de autoridades. Rosero negó la reunión y cuestionó las pruebas que presentó el interpelante.

La sanción también incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

¿Quién es Andrés Mendoza Paladines?

Mendoza es un comunicador y radiodifusor guayaquileño. Dirige Radio Atalaya y presidió la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

Su trayectoria también incluye cargos en el sector público de Guayaquil, entre ellos la presidencia de la Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil (Emapag) y funciones vinculadas con la administración de terminales terrestres.

Mendoza llegó a la lista de suplentes del CPCCS a partir de los resultados electorales de 2023. Su ascenso responde al orden de prelación para cubrir las vacantes del organismo.

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