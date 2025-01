El empleo fue el último eje que toparon los ocho candidatos que participaron en la primera franja del debate presidencial 2025.

Los aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones 2025 anunciaron varias propuestas para reducir el desempleo en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó el debate obligatorio.

Los candidatos estuvieron en el debate presidencial 2025 desde las 16:00 de este domingo 19 de enero de 2025 para hablar sobre varios temas, como el empleo.

Henry Cucalón, de Construye, piensa en el sector privado para generar empleo

Henry Cucalón destacó la importancia de activar la economía a través de la colaboración con el sector privado. Enfatizó que este sector es responsable de 9 de cada 10 empleos en Ecuador.

Propuso un cambio radical en las políticas laborales, abogando por la implementación de trabajo por horas con protección social. De esa manera, adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y beneficiar a los jóvenes. Criticó las normativas actuales como obsoletas.

Cucalón también señaló que Petroecuador debe desaparecer para permitir un modelo basado en contratos de participación con inversión tanto nacional como extranjera, lo que generaría empleo y crecimiento económico.

En cuanto al sector minero, reiteró su apoyo a la minería legal y prometió abrir el catastro minero desde el primer día de su gobierno. Mencionó que en el primer semestre del último año generó 44 000 plazas empleo. Enfrentará la minería ilegal.

Asimismo, el candidato planteó una serie de medidas fiscales orientadas a la reducción de impuestos, como la eliminación del ISD, que es un castigo al ingreso de divisas.

Jimmy Jairala, de Centro Democrático, propone extraer dinero del suelo

Sobre cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué áreas hasta finalizar su mandato, si llegara a la Presdiencia, Jimmy Jairala no respondió cuántos empleos, pero sí que generará en todas las áreas.

En Ecuador, aseguró, debajo de la tierra, que “estamos pisando” hay alrededor de 40 000 millones de dólares de reserva entre petróleo y gas, hay que explotar con tecnología moderna y respetando el entorno ambiental. “No podemos seguir dependiendo del endeudamiento”.

Según Jairala, en 2026, probablemente, el presupuesto del Estado se verá comprometido en una cuarta parte, para el capital y el interés, refiriéndose a la deuda de Ecuador.

Para él, hay que reperfilar la deuda externa y negociar con un tramo de los acreedores externo una moratoria, que no significa no “te voy a pagar”, sino un respiro para dinamizar la economía.

Ante las interpelaciones, él señaló que el campo está envejeciendo y ya nadie quiere trabajar, porque la productividad ha bajado. Por eso, planteó realizar un plan piloto sobre semillas certificadas y eliminar la intermediación. “Vamos a volver la mirada al agro”.

Sobre el empleo para jóvenes, Jairala ofreció que los estudiantes de los dos últimos años de colegio sean entrenados en empresas privadas y que reciban un bono de canje tributario. Esto sería una política de Estado.

También, dijo, con los recursos que extraería, habría dinero para programas para los jóvenes.

Francisco Tabacchi, de CREO, propone eliminar impuestos a la clase media y transformar sectores estratégicos

Francisco Tabacchi afirmó que los problemas del país no se solucionan con paquetazos, impuestos o deuda pública. Propuso no cobrar impuestos a la clase media y centrarse en la producción y generación de empleo en sectores como el petróleo, la energía y la minería. Planteó abrir las puertas a la empresa privada y la inversión extranjera, bajo regulación y control del Estado.

Sugirió concesionar la obra pública, como carreteras y puentes, a empresas privadas e inversionistas extranjeros con supervisión estatal.

En el ámbito agropecuario, planteó una transformación con una agricultura 4.0 que abarque desde pequeños hasta medianos productores. Propuso una inversión de 800 millones de dólares en sistematización, mecanización, riego y energía, para que los pequeños productores dejen de depender del precio de sustentación y puedan reducir costos y aumentar utilidades.

Expresó su intención de generar empleo y oportunidades para todos, incluidos jóvenes, madres, productores, agricultores y sectores olvidados.

Subrayó la importancia de permitir el trabajo en sectores como petróleo, minería y energía. Comparó a Ecuador con Perú y afirmó que este último logra mayores ingresos por minería gracias a la regulación, mientras en Ecuador predominan los ilegales.

Jorge Escala, de Unidad Popular, plantea subir el salario a 570 dólares

Propone crear 500 000 plazas de trabajo, de las cuales, 250 000 serán para el empleo juvenil, además, de triplicar la inversión en la obra pública.

Indicó que abrirán una línea de crédito para mujeres, jóvenes, campesinos, comerciantes y emprendedores bajando las tasas de crédito de la “banca chulquera”.

Mencionó que las prácticas pre profesionales serán remuneradas y aseguró que elevarán el salario a 570 dólares.

Se plantea rebajar estímulos tributarios en favor de las pequeñas y medianas empresas, bajar el IVA al 10%, crear el Banco del Migrante con cero costo en sus transacciones y entregar un bono productivo.

“Acordaremos la moratoria en el pago de la deuda externa por cuatro años para recuperar 35 000 millones de dólares para resolver el problema del empleo, la seguridad y la reactivación económica”, dijo.

Henry Cucalón le preguntó sobre cómo controlará el Estado de propaganda del gobierno de Rafael Correa y Daniel Noboa. Escala no tuvo una respuesta clara y volvió a mencionar las propuestas de los ejes tratados.

Henry Kronfle, PSC:, ‘El empleo no se genera por decreto’

El candidato presidencial por el Partido Social Cristiano expresó que es imposible determinar cuántos empleos más generaría hasta el final de su gobierno.

“El empleo no se genera por decreto, hay que ponerle billete al bolsillo de las familias ecuatorianas para que pueda comprar y las empresas puedan crecer, y hay que multiplicar obra pública, así se crea empleos”, dijo.

Kronfle criticó al gobierno de Rafael Correa por pretender aprobar las leyes de Herencias y Plusvalía.

El candidato socialcristiano también habló en contra del actual gobierno con algunas cifras: se han perdido 250 000 con los apagones, la inversión cayó, el empleo cayó 9%, entre otras.

Planteó la reducción del IVA al 12%, 0% del IVA en toda la canasta básica, insumos médicos, herramientas agrícolas y repuestos para taxis, buses y camiones, cero impuesto al turismo.

Crearemos un fondo de 700 millones de dólares para los jóvenes y mantendremos el subsidio de la bombona de gas.

En las interpelaciones, Kronfle señaló que dará “crédito barato para los sectores pesqueros, artesanales, ganaderos, agropecuario y aumentar el salario hasta en 600 dólares”.

Sobre el Banco Central del Ecuador (BCE), Kronfle dijo que no lo eliminaría, pero sí le pondría una camisa de fuerzas para que solo se dedique a controlar que la dolarización tenga los parámetros que se necesitan.

“Las transacciones que se hacen en el comercio exterior pasan por el Banco Central del Ecuador y son sumamente necesarias, lo mantendría al BCE”, concluyó.

Luis Felipe Tillería, de Avanza, prometió generar empleo a través de una nueva constitución

El candidato de Avanza prometió en el debate presidencial 2025 crear más empleos, a través de una nueva constitución “con ideas de libertad”.

Así también, que Ecuador sea “la cuna para 400 bancos nacionales e internacionales, incluido el Banco del Migrante”, comentó.

El candidato presidencial afirmó que le facilitará la llegada a empresas internacionales como Google y ofreció “internet gratis”.

Tillería también propuso triplicar la producción agrícola en el país. “Tenemos 25 millones de hectáreas, solo ocupamos cinco; vamos a dar riego y financiamiento hasta alcanzar las 15 hectáreas, con eso potenciaremos el empleo”, afirmó.

A la primera interpelación de Francesco Tabacchi sobre cómo beneficiará la economía sin afectar la biodiversidad, dijo ser el único candidato en pertenecer al Comité de Salud Ambiental, y que por eso “conoce bien el tema”.

“Sé como funcionan los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad (…) no más tercer mundo, Ecuador, vamos rumbo al primer mundo”, comentó.

Jorge Escala lo interpeló con la pregunta de si reducirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tillería afirmó que al finalizar los cuatro años de mandato, de ganar, “será más optimista” y prometió bajarlo al 8 %.

Juan Luis Cueva, del movimiento Amigo, ofrece recuperar 249 000 empleos

Juan Luis Cueva ofreció invertir 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios en energía para recuperar los 249 000 empleos perdidos. Señaló que invertirá 1 000 millones de dólares en reactivar y dinamizar la economía.

Cueva dijo en el debate presidencial 2025 que incentivará las alianzas público-privadas para generar empleo para médicos, enfermeras, ingenieros, artesanas, guardias, obreros y más.

Ofreció empleo y apoyo ‘sin precedente ‘para el campo, con inteligencia artificial se creará una plataforma predictiva de lluvias, ventas y cultivos.

Para fomentar el trabajo para los jóvenes ecuatorianos, Cueva piensa ofrecer incentivos fiscales para todas las empresas que creen empleo juvenil, tendrán hasta 5 puntos en el impuesto a la renta. Agregó que dará este incentivo para que la curva de aprendizaje que tiene un joven pueda ser sustentado por las empresas.

Daniel Noboa promete 1 millón de empleos y lucha frontal contra la corrupción

Daniel Noboa afirmó que gobernar requiere primero entender, luego comunicar y finalmente actuar. Señaló que algunos procesos ya están en marcha, pero toman tiempo.

Destacó que la deducción tributaria impulsa la generación de empleo juvenil y aclaró que su administración recibió un atraso de pagos de 4 600 millones de dólares de gobiernos pasados.

Según Noboa, su gestión ha controlado la inflación, reduciéndola al 1,7%, y las cifras dadas sobre la canasta básica no coinciden con lo afirmado por los otros candidatos. Resaltó un incremento del 2,2% en ventas nacionales y un 12% en exportaciones, previendo un leve crecimiento económico para 2024, un año de corrección y preparación para el futuro.

Enfatizó la importancia de una Asamblea coherente y la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción. El mandatario, quien es candidato, expuso en el debate presidencial 2025 los planes de empleo que continuará si es reelegido.

Rechazó posturas que apoyaron la eliminación de la Ley Antipillos en la Asamblea y ratificó su compromiso de crear un millón de empleos y fomentar el progreso del país al cierre de su próximo periodo.

Segunda franja

Enrique Gómez (SUMA) abrirá las puertas a la inversión privada

El candidato expresó la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible para Ecuador, que no se base en promesas vacías ni en la destrucción del sector privado. Criticó tanto a quienes improvisan con cifras falsas como a aquellos que han cerrado el gobierno a la inversión privada.

Planteó un enfoque integral para fortalecer sectores clave como la pesca, la agricultura, la minería y la extracción de petróleo, siempre con un enfoque de respeto por la sostenibilidad ambiental. Además, destacó la importancia de acuerdos internacionales, como el firmado con Corea, para fomentar inversiones a largo plazo que beneficien a los jóvenes emprendedores.

Gómez también subrayó la urgencia de garantizar la seguridad en el país, compartiendo una experiencia personal de ser víctima de un robo que comprometió su emprendimiento.

En cuanto al empleo, Gómez se comprometió a mejorar las condiciones laborales. Propuso garantizar empleos dignos y seguros para todos los ecuatoriano.

Luisa González, de RC5, promete dar créditos preferenciales

¿Cómo reducir el déficit con el que cerró Ecuador 2024, alrededor de 4 000 millones de dólares? Luisa González respondió que no subirá los impuestos. El único mecanismo, dijo, es el crecimiento económico sostenido: más ventas, más recaudación.

La postulante garantizó que pondrá dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, generando empleo, con inversión pública en carreteras y vivienda.

Ella insistió en dar créditos productivos a una tasa de interés de 7,5% y de 5%, para agricultores, pescadores, artesanos y de la economía popular y solidaria.

Sobre el empleo, apuntó, debe ser con condiciones dignas, como afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la interpelación, Iván Saquicela preguntó sobre la oferta de González de liberar al exvicepresidente Jorge Glas, recluido en la cárcel La Roca. Su respuesta fue sobre los jueces corruptos.

La aspirante acusó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia de liberar a alias ‘Rasquiña’, quien estuvo relacionado con actividades delictivas y fue asesinado.

Él lo negó y González no contestó a la pregunta puntual y se refirió a que ella combatirá a las estructuras criminales que financian a jueces corruptos y que siembran el terror.

Saquicela también tuvo una segunda interpelación: ¿Cómo hará para extraditar a Rafael Correa? Él recordó que fue quien sentenció al expresidente. La candidata contestó nuevamente con el tema de alias ‘Rasquiña’.

Carlos Rabascall (ID) propone descentralización y un modelo económico social para impulsar el desarrollo

Carlos Rabascall propuso implementar un modelo económico social de desarrollo y descentralizar la administración mediante regiones autónomas. Señaló que los alcaldes y prefectos no deberían depender del Ministerio de Economía para gestionar recursos.

Indicó que las regiones deben fomentar la producción, generar riqueza y empleo, y rescatar al sector rural para convertirlo en un polo de desarrollo a través de modelos solidarios y cooperativas de producción, comercio y servicios.

Plantea inyectar dinero en la economía a través de la activación de la cadena de pagos. El Banco del Estado financiará proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad, electrificación y riego. Además, planteó incentivar la inversión privada para financiar proyectos viales nacionales como la autopista Guayaquil-Quito.

Rabascall afirmó que el Estado debe garantizar el bienestar y la dignidad de las familias ecuatorianas. Explicó que esto no implica un Estado obeso, sino uno fuerte, eficaz, eficiente y solidario. Criticó las políticas de austeridad aplicadas en los últimos años, señalando que han afectado sectores como el energético, la salud y la seguridad, y aseguró que estos modelos no conducen al desarrollo.

Andrea González, de Sociedad Patriótica, plantea reducir el Estado e invertir en tecnología agrícola

La propuesta de González hace referencia a una economía liberal. Indicó que reducirá el gasto ineficiente del Estado.

Aseguró que el país al tener una Constitución con “profunda alma chavista” y un Estado obeso, “jamás” saldrá del subdesarrollo y no crecerá.

Explicó que los recursos no renovables serán invertidos en la generación de un ecosistema para invertir en tecnología agrícola y en educación que generarán empleos e impuestos que desembocará en un Estado sano.

La interpelación de Víctor Araus giró en torno al tiempo que le tomará para solucionar la inseguridad que vive el país. “Nosotros proponemos la recuperación de nuestros jóvenes con una economía activa desde el bachillerato”, respondió

La segunda interpelación estuvo a cargo de Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), que le consultó sobre el mecanismo para optimizar el gasto público.

“El futuro post petrolero de este país es a través de la eficiencia en la inversión de nuestros recursos no renovables, por eso nuestro plan PAPA (Plan de Apoyo al Productor Agrícola) habla de un futuro post petrolero eficiente”.

Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano, anunció que cobrará impuestos a los evasores

El candidato Pedro Granja manifestó que cobrará 4 000 millones de dólares que deben los grupos evasores de impuestos en este país.

Mencionó a los grupos Noboa, Topic, Wong que “van a tener que pagar impuestos de manera inmediata”.

Además, expresó que existen 6 700 millones de dólares en la reserva internacional y preguntó a la ciudadanía: ¿Qué prefieren ecuatorianos, una redistribución del ingreso que mejore sus salarios, que haya más gente trabajando para el Estado o que esa plata se la roben los políticos de siempre?”.

Granja dijo que reducir el tamaño del Estado significa más despidos, menos gente trabajando.

Habló de la defensa a los niños víctimas de abuso y que ellos hoy no tienen profesores y tienen que abandonar la escuela. Por ello, hay que contratar al menos 2 000 profesores en el primer año del Gobierno.

Entregará 10 000 viviendas semestralmente. Calculó que, si por cada vivienda trabajan cinco personas, tendrán trabajo garantizado para 50 000 personas los cuatro años de su gobierno.

En las interpelaciones, Granja explicó que hay que dejar el 30% para garantizar el encaje bancario y el resto del dinero es de los ecuatorianos. “Como la plata no crece en los árboles”, hay que tráela para proyectos sociales, educativos, ambientales que permitan eliminar las asimetrías sociales y reducir la violencia.

Granja sostuvo que lo más importante es que cada uno sepa cómo va a financiar su proyecto de gobierno y que si hay que eliminar gastos, hay que empezar por la pauta.

Iván Saquicela, de Democracia Sí, considera a los créditos la basa pilar de su economía

Saquicela centró su intervención en propuestas de créditos. El abogado afirmó que entregará financiamientos diferenciados. Por ejemplo, para canasta básica, para la reactivación de productores, a mujeres y para jóvenes ‘milennials’. En el crédito De mujer a mujer, dijo que colaborarán sus dos hijas.

El candidato ofreció dinamizar la economía a través de la inversión pública y privada. “Donde hay empleo hay una mejorar calidad de vida, ese es nuestro objetivo”, señaló.

Pedro Granja le preguntó sobre cómo tratará el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El candidato indicó que no reducirá el IVA si llega a Carondelet. “Planteamos tomar un 1% de este impuesto para utilizarlo en créditos. Cuando se bajan los impuestos viene más dinero, si se bajan hay menos ingresos”.

“Esto se trata de invertir en políticas económicas pensando en las familias, en las pequeñas y medianas empresas”, añadió.En su despedida, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia pidió el voto de los ecuatorianos indicando que su sueño es “un país renovado, con democracia, justicia y equidad”.

Leonidas Iza, de Pachakutik, plantea créditos y subsidios para agricultores

El candidato presidencial comentó que el crecimiento económico en su gobierno será para todos y el dinero será sacado del Modelo Anticorrupción de Singapur. Ofreció sacar recursos a través de una limpieza en la corrupción de todas las empresas públicas. También, renegociará la deuda pero “nunca sobre las lágrimas de nuestro pueblo”.

En empleo, dijo en el debate presidencial 2025, los más de 1 200 millones de dólares irán directamente para la economía popular y solidaria.

Para los pequeños y medianos productores, Iza propone créditos de un dígito y las deudas vencidas de los agricultores se condonarán hasta 10 000 dólares. Además, protección a la producción nacional, “vamos a garantizar subsidios focalizados, vamos a bajar el IVA al 12%, prefiero que la plata esté en el bolsillo de los ecuatorianos”, agregó.

En cuanto a la minería, rechazó la actividad gran escala, porque es agua, vida y alimentación. “Se va a priorizar los temas centrales de la gente y no para los neoliberales”, señaló.

Iza agregó que los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas y afros han sido vilipendiados históricamente, se necesita instalar la plurinacionalidad e interculturalidad como política de Estado.

El candidato también señaló que un tercio del presupuesto es evadido y robado, por ello, ofreció priorizar salud, educación, condiciones mínimas para empleo para la gente, jóvenes y barrios marginales.

Víctor Araus, Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), anunció un plan de recuperación de deudas y reforma tributaria

Víctor Araus propuso un plan para mejorar la economía de Ecuador, destacó la importancia de combatir la inseguridad para incentivar la inversión nacional y extranjera. “Haré todo lo necesario para no afectar la economía y el bolsillo de los ecuatorianos. Mi plan para mejorar la economía del país primero y lo más importante es combatir la inseguridad que afecta la inversión nacional y extranjera”.

Además, planteó cobrar las deudas por 4 500 millones de dólares que las empresas deben al Estado y aplicar una reforma tributaria para recuperar 4 000 millones anuales perdidos por evasión fiscal.” No permitiré que le roben al Ecuador”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que no tolerará la corrupción y que implementará un plan anticorrupción para evitar el robo de recursos públicos. “Tengo un plan anticorrupción que hará imposible que yo no me entere si le roban la plata a los ecuatorianos”.

Araus destacó que la obra pública es un motor clave para la economía, ya que la construcción es gran generador de empleo y dinamizador del flujo de dinero en el país.

Planea crear más de 50 000 empleos directos para jóvenes entre 18 y 30 años. Su plan es que ellos gestiomen el mantenimiento de la infraestructura pública a través de asociaciones de emprendedores.

Se comprometió a reintegrar a los médicos y maestros separados de los sistemas de salud y educación. Se garantizará su estabilidad laboral, dijo en el debate presidencial 2025 sobre el eje del empleo.