El presidente Daniel Noboa oficializó el nombramiento del exjuez de la Corte Constitucional (CC) Enrique Herrería como secretario general jurídico de la Presidencia.

El cambio se produce tras la salida de Stalin Andino, a quien el mandatario agradeció por su labor en la conducción jurídica del Ejecutivo y su aporte a las decisiones estratégicas del régimen.

En medio de los recientes ajustes ministeriales derivados del complejo escenario político posterior a la consulta popular y referendo 2025, Noboa apuesta por una figura con experiencia en Derecho constitucional.

El perfil y trayectoria jurídica de Enrique Herrería

El nuevo secretario jurídico fue juez de la Corte Constitucional durante seis años, hasta marzo de 2025.

En esa fecha dejó su cargo como parte del proceso de renovación parcial del organismo. Además, Herrería ha sido legislador, Intendente General de Policía del Guayas, árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil y analista jurídico.

