Daniel Noboa designa a Aldrin Gómez como delegado permanente ante el Sercop

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Decreto Ejecutivo 522 cambia la delegación presidencial ante el Directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El presidente Daniel Noboa designó para esa función a Aldrin Fernando Gómez Valdiviezo, quien se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia.

La decisión quedó oficializada el 15 de octubre de 2026. El decreto deroga una disposición de 2018 que asignaba la representación presidencial al titular del ministerio encargado de la producción y productividad.

La delegación incluye la presidencia del Directorio a Aldrin Gómez

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que el presidente de la República o su delegado preside el Directorio del Sercop y tiene voto dirimente. El decreto designa a Gómez Valdiviezo como delegado permanente del Ejecutivo ante ese organismo.

En julio de 2026, José Julio Neira había asumido esta función, según la información proporcionada. El cambio se produce después de que el Ejecutivo dispusiera la fusión de varios ministerios. El Decreto 522 también menciona ese proceso en sus considerandos.

El decreto fundamenta la designación en las atribuciones presidenciales para dirigir la administración pública y expedir normas sobre su organización. Cita la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que integra al Presidente de la República o a su delegado en el Directorio del Sercop.

Además, señala que la fusión ministerial debía concluir en 60 días desde la publicación del Decreto Ejecutivo 425 en el Registro Oficial, en 2026.

La trayectoria de Aldrin Gómez

Gómez es abogado y cuenta con una maestría en análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca. Según la información proporcionada, se especializa en Derecho Constitucional, Tributario, Económico y Financiero, y fundó un estudio jurídico con su nombre.

Desde diciembre de 2025 se desempeñaba como subsecretario general jurídico de la Presidencia. También fue asesor de la Corte Constitucional entre febrero de 2019 y febrero de 2022.

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