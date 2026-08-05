Daniel Noboa y canciller de Israel dialogan sobre seguridad, comercio e inversión

Daniel Noboa recibió este miércoles 5 de agosto de 2026 al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito.

Durante la reunión, las autoridades abordaron la cooperación bilateral en seguridad y comercio. El encuentro se desarrolló después de la firma de dos instrumentos entre Ecuador e Israel en la Cancillería.

Ecuador e Israel firman acuerdos sobre seguridad y economía

El primer documento establece mecanismos de cooperación para combatir el terrorismo. Incluye el intercambio de información, la coordinación entre instituciones y el desarrollo de capacidades.

El ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar visitó Ecuador y mantuvo una reunión con el presidente @DanielNoboaOk. Fortalecemos la cooperación y trabajo conjunto en seguridad, tecnología, lucha contra el terrorismo, comercio, atracción de inversiones e… pic.twitter.com/yh0X4QBqoA — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 5, 2026

El segundo instrumento corresponde a una declaración conjunta para establecer un Diálogo Económico Ampliado. Este mecanismo comprende áreas como comercio, inversión, ciberseguridad, innovación y tecnología.

Ecuador e Israel buscan ampliar su cooperación

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, informó que la reunión también trató sobre la ampliación de mercados, el comercio, la inversión extranjera y la colaboración en materia de seguridad.

Ecuador e Israel mantienen cooperación en innovación, tecnología, energía, agricultura y seguridad.

La visita de Sa’ar es la primera realizada por un ministro de Relaciones Exteriores de Israel a Ecuador en 44 años.

Después de reunirse con Noboa, el funcionario israelí manifestó que su país busca colaborar con Ecuador en distintos ámbitos.

“Ecuador es un país amigo y queremos contribuir con ustedes en distintos sectores, incluyendo en aspectos económicos y en la lucha contra el terrorismo”, expresó Sa’ar.

Daniel Noboa se reunió con el canciller de Israel; preguntas frecuentes

¿Qué temas abordaron Daniel Noboa y Gideon Sa’ar en Carondelet? Daniel Noboa y Gideon Sa’ar trataron la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión extranjera y ampliación de mercados.

La reunión se realizó este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Palacio de Carondelet, después de la firma de dos instrumentos entre Ecuador e Israel. ¿Qué establece el acuerdo para combatir el terrorismo? El primer instrumento contempla intercambio de información, coordinación entre instituciones y desarrollo de capacidades.

El objetivo es reforzar la cooperación entre Ecuador e Israel frente al terrorismo. ¿Qué es el Diálogo Económico Ampliado entre Ecuador e Israel? Es un mecanismo incluido en una declaración conjunta para fortalecer la relación económica entre ambos países.

Comprende áreas como comercio, inversión, ciberseguridad, innovación y tecnología. ¿En qué sectores cooperan Ecuador e Israel? Los dos países mantienen cooperación en innovación, tecnología, energía, agricultura y seguridad.

Durante la visita también se abordaron oportunidades para ampliar el comercio y atraer inversión extranjera. ¿Por qué es relevante la visita de Gideon Sa’ar a Ecuador? La visita es la primera realizada por un ministro de Relaciones Exteriores de Israel a Ecuador en 44 años.

Sa’ar afirmó que Israel busca colaborar con Ecuador en sectores económicos y en la lucha contra el terrorismo.

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