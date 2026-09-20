¿Cuándo se activa la inmunidad electoral en Ecuador y cuáles son sus límites?

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La participación de personas con procesos penales en las elecciones abre una discusión que involucra a la justicia, los partidos y los votantes. Una candidatura puede tener efectos sobre determinadas actuaciones judiciales, pero para establecer cuáles son esos efectos es necesario conocer su situación electoral y las condiciones que establece la ley.

El antecedente de Abdalá Bucaram y el debate sobre las postulaciones de procesados en el caso Goleada muestran por qué importa distinguir entre presentar una candidatura y obtener su calificación. También plantean una pregunta política: qué responsabilidad asumen las organizaciones que escogen a esos postulantes.

Para qué sirve la inmunidad electoral

Sofía Guerrero, analista política, explica que esta protección debe entenderse como una garantía vinculada al proceso electoral. Su finalidad, desde su análisis, es preservar la competencia y evitar que una actuación penal interfiera indebidamente en la participación de una persona.

La analista considera necesario mantener esa garantía, pero advierte que su diseño debe impedir que una candidatura se convierta en una estrategia para frenar actuaciones judiciales. Sitúa el principal punto de discusión en quienes ya enfrentaban un proceso penal antes de aspirar a un cargo.

Andrés Obando, especialista en comunicación política, también identifica una diferencia entre la finalidad de la inmunidad y los usos que puede recibir. Señala que debe proteger la participación política frente a posibles acciones penales utilizadas para perjudicar a un competidor. A su juicio, esa función pierde legitimidad cuando la ciudadanía percibe que una postulación busca obtener protección frente a la justicia.

De qué depende el inicio de la protección

El artículo 108 del Código de la Democracia establece que la protección comienza con la calificación de la candidatura y termina con la proclamación de resultados. Durante ese período, dispone que los candidatos no podrán ser privados de libertad, procesados penalmente ni enjuiciados, salvo las excepciones previstas en la norma.

Por eso, anunciar una aspiración o entregar documentos ante la autoridad electoral no permite, por sí solo, concluir que una persona ya está amparada por esta disposición.

#ATENCIÓN | #CasoGoleada: debido a que el procesado Gastón L. ha sido inscrito como candidato a una dignidad de elección popular, el Juez de la causa suspende la audiencia hasta que el CNE emita la certificación correspondiente. La diligencia está prevista para continuar el… pic.twitter.com/0SGtW11M3H — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 15, 2026

El CNE ha precisado que las candidaturas se consideran oficialmente inscritas cuando la resolución de calificación está en firme y no existen recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes. Para establecer la situación de un postulante es necesario revisar ese trámite, además de la presentación de su candidatura.

Guerrero identifica esa diferencia como uno de los puntos que concentraron el debate en Goleada. Según explica, la discusión sobre cuatro procesados que presentaron sus postulaciones incluyó determinar si únicamente habían entregado su inscripción o si sus candidaturas ya estaban calificadas.

Qué excepciones existen y cuándo termina la inmunidad

El artículo 108 contempla excepciones para los casos de delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar. La protección, por tanto, tiene límites expresamente definidos.

Su final está vinculado a la proclamación de resultados, no únicamente al día de la votación. La misma disposición señala que, después de esa proclamación, podrán activarse procesos penales contra los candidatos.

Para quienes resulten ganadores, el artículo prevé fuero de Corte Nacional o Provincial, según corresponda, y excluye de ese fuero los delitos de violencia intrafamiliar. El fuero determina la autoridad judicial competente; no equivale a una absolución ni elimina una responsabilidad penal.

El debate sobre los procesos que ya estaban abiertos

Para Guerrero, la revisión de la inmunidad debería concentrarse en su alcance frente a causas anteriores a la candidatura. Considera que una reforma debe preservar la competencia electoral y, al mismo tiempo, impedir que la postulación opere como un mecanismo de suspensión automática de procesos preexistentes.

Su propuesta incluye facilitar el acceso de los votantes a la situación jurídica de los candidatos. Desde su perspectiva, la protección electoral debe coexistir con información suficiente para que la ciudadanía conozca qué causas están pendientes y en qué etapa se encuentran.

Obando propone establecer reglas temporales más precisas para diferenciar los procesos anteriores a una candidatura de las actuaciones que podrían responder a un interés electoral. Considera que esa delimitación ayudaría a evaluar posibles usos de la justicia para interferir en una elección o de las candidaturas para obtener un beneficio procesal.

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Qué responsabilidad tienen los partidos

Guerrero distingue entre la posibilidad legal de participar y la responsabilidad política de seleccionar a una persona. Explica que enfrentar un proceso penal no equivale a tener una condena y sostiene que las organizaciones deben examinar los antecedentes de sus postulantes sin desconocer la presunción de inocencia.

A su juicio, esa revisión debería incluir conocer los procesos judiciales, informar a los ciudadanos y explicar por qué se considera que el candidato debe representar al partido o movimiento. La calificación corresponde a la autoridad electoral, pero la decisión de promover una candidatura compromete políticamente a la organización que la respalda.

Obando coincide en que los filtros de selección son responsabilidad de los partidos. En su análisis, las deficiencias de esos controles pueden afectar su reputación y generar dudas sobre los criterios con los que conforman sus listas.

Cómo puede influir en la confianza de los votantes

Guerrero sitúa la discusión entre dos aspectos: el respeto a la presunción de inocencia y la confianza ciudadana. Advierte que un elector puede interpretar la suspensión de actuaciones judiciales como un trato privilegiado, aunque la existencia de un proceso no demuestre culpabilidad.

Obando considera que esa percepción puede tener consecuencias electorales. A su juicio, una candidatura asociada con la búsqueda de protección judicial puede perder respaldo; también señala que la percepción de una persecución destinada a impedir una participación política puede producir una reacción distinta.

Ambos análisis apuntan al papel de la información. Para Guerrero, el elector necesita conocer que existe una causa penal y comprender su estado, sin confundir una investigación o un procesamiento con una sentencia condenatoria.

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