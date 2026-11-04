Cpccs aprueba reglamento para designar al nuevo Procurador General del Estado

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el reglamento para designar al próximo Procurador General del Estado. El procedimiento partirá de una terna que enviará el presidente de la República e incluirá varias etapas: verificación de requisitos, escrutinio público, impugnaciones ciudadanas y exposición de planes de trabajo.

La normativa establece que la ciudadanía contará con cinco días para presentar objeciones fundamentadas contra los integrantes de la terna. Además, una veeduría ciudadana acompañará el proceso, que deberá cumplir principios de transparencia, imparcialidad, mérito y publicidad.

La designación corresponde al Cpccs, de acuerdo con el mecanismo previsto en la Constitución. Al final del procedimiento, el Pleno elegirá al titular de la Procuraduría mediante una resolución motivada, con base en criterios de especialidad y méritos.

📰 #Boletín | El Pleno del #CPCCS aprobó el Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado, que contempla veeduría e impugnación ciudadana.



🔗 Conoce las etapas del proceso y más detalles aquí:https://t.co/Fh33ME6o8E pic.twitter.com/Z4uQ29TfvR — Participa Ecuador (@CpccsEc) November 4, 2026

Ejecutivo deberá enviar una terna de candidatos

El proceso comenzará con la solicitud formal del Cpccs al presidente de la República. A partir de ese pedido, el Ejecutivo contará con un plazo de diez días para remitir los nombres de los candidatos que integrarán la terna.

Luego, una Comisión Técnica de Selección verificará que cada aspirante cumpla los requisitos establecidos en la ley. El equipo también revisará posibles prohibiciones e inhabilidades que impidan a los postulantes asumir el cargo.

Esta etapa determinará cuáles candidatos podrán continuar dentro del procedimiento. La revisión de los perfiles constituye el primer filtro antes de la participación ciudadana y de la evaluación pública de los aspirantes.

Ciudadanía tendrá cinco días para presentar impugnaciones

El reglamento establece una fase de escrutinio público e impugnación. Desde la publicación de la convocatoria, las personas interesadas dispondrán de cinco días para presentar objeciones contra los integrantes de la terna.

Las impugnaciones deberán contar con argumentos y pruebas. La ciudadanía podrá cuestionar a los aspirantes por incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, así como por posibles prohibiciones e inhabilidades.

El Cpccs tramitará las objeciones que cumplan las condiciones previstas en la normativa. Los casos admitidos pasarán a audiencias públicas, espacio en el que las partes podrán sustentar sus argumentos.

Aspirantes expondrán sus planes ante el Pleno

Los candidatos que superen la etapa de impugnaciones deberán presentar sus planes de trabajo ante el Pleno del Cpccs. En esta exposición, cada aspirante explicará las propuestas que aplicaría si obtiene la titularidad de la Procuraduría General del Estado.

Esta fase permitirá al Consejo conocer los planteamientos de los postulantes antes de adoptar una decisión. La normativa establece que el organismo deberá considerar la especialidad y los méritos de cada candidato.

Cpccs designará al Procurador y la Asamblea tomará posesión

Una vez que concluyan las etapas anteriores, el Pleno del Cpccs elegirá al nuevo Procurador General del Estado mediante una resolución motivada.

Después de la designación, el Consejo enviará la resolución a la Asamblea Nacional, instancia que cumplirá el acto de posesión de la autoridad.

El reglamento contempla el acompañamiento permanente de una veeduría ciudadana y el acceso público a la información del procedimiento. Estos mecanismos forman parte de las disposiciones para garantizar transparencia e imparcialidad durante la selección.

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