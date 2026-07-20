Corte Nacional de Justicia rechaza hábeas corpus de Aquiles Alvarez

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la decisión de la Corte de Justicia de Santa Elena, que negó el recurso de hábeas corpus presentado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Esta resolución se publicó el 16 de julio de 2026 y se enmarca dentro del caso Grillete, donde se juzga a Alvarez por incumplir el uso del dispositivo electrónico.

Implicaciones del rechazo del hábeas corpus

Con esta decisión, se disipa la posibilidad de que Alvarez obtenga su libertad. La CNJ analizó si la detención del alcalde vulneraba sus derechos fundamentales y si era ilegal, ilegítima y arbitraria. Sin embargo, la corte determinó que en la orden de prisión contra Alvarez se respetaron las garantías normativas y que no hubo violaciones a sus derechos.

La CNJ sentenció: “No se determina que la privación de libertad haya sido al margen de la regulación ilegítima”. Además, aclaró que el hábeas corpus no influye en la aprobación o rechazo de una fianza.

Próximos pasos en el caso Grillete

La audiencia de juicio en el caso Grillete está programada para el 27 de julio de 2026. El alcalde Alvarez deberá estar presente durante este proceso judicial, ya sea de manera presencial o virtual. Por otro lado, la reinstalación de la audiencia en el caso Triple A está prevista para los días 24, 25 y 26 de julio, coincidiendo con las fiestas del proceso fundacional de Guayaquil.

Estado actual de Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez se encuentra privado de su libertad en la cárcel del Encuentro en Santa Elena desde el pasado 8 de marzo. Recientemente, el 8 de julio, fue trasladado con urgencia a una clínica privada en Guayaquil para someterse a una operación por la presencia de unos cálculos en la vesícula; sin embargo, no se llevó a cabo la intervención quirúrgica y ese mismo día fue regresado a la cárcel de máxima seguridad.

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