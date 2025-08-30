La Contraloría General del Estado (CGE) informó este sábado 30 de agosto de 2025 que los servidores públicos considerados personas expuestas políticamente (PEP) tendrán más tiempo para presentar su declaración patrimonial jurada.

La medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación establecida en la normativa nacional. Según el comunicado, la disposición aplica para funcionarios cuya remuneración está dentro del grado 5 al 10 de la escala mensual del nivel jerárquico superior. Estos servidores deben registrar en línea la información correspondiente a sus bienes y patrimonio a través de la página web institucional www.contraloria.gob.ec.

La CGE precisó que el trámite es gratuito y obligatorio. Esto estipula la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

Las declaraciones patrimoniales juradas se realizan dos veces

El contralor general, Mauricio Torres, emitió el Acuerdo No. 031-CG-2025. Con este documento se estableció el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas. Este reglamento fija que la entrega de información debe hacerse al inicio de la gestión, de manera periódica y al final del cargo.

Además, las unidades de talento humano de cada institución pública deberán notificar a los servidores que, por su cargo, sean considerados PEP para que cumplan con esta obligación legal. La verificación de cumplimiento se realizará mediante la Constancia Electrónica de Otorgamiento de la Declaración, disponible en la plataforma de la entidad de control.

Con esta ampliación del plazo, la entidad busca garantizar que los servidores públicos con mayor responsabilidad jerárquica cumplan con el principio de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de sus bienes.