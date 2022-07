Conaie pide que su filial en la Costa analice salida de su líder

Javier Aguavil ha ocupado varios cargos en la Costa, entre esos como gobernador tsáchila y ahora en la Conaice como su presidente. Foto: EL COMERCIO

Bolívar Velasco. Redactor (I)

La palabra tsáchila en la traducción del idioma tsáfiqui al español tiene un significado que marcó la posición de esta etnia en el paro nacional. Ellos se definen como “verdadera gente” y bajo esta concepción pregonan que son pacíficos, amistosos y accesibles.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), Javier Aguavil, pertenece a esta nacionalidad que es observada porque no tuvo una participación activa en los 18 días del paro.

Esta etnia es parte de las nueve organizaciones entre nacionalidades y movimientos que son filiales de la Conaie.

Con excepción de Guayaquil y una parte de Esmeraldas, los nativos indígenas del Litoral tampoco salieron a las calles en apoyo a los 10 pedidos del frente nacional.

Aguavil siempre apeló al diálogo y en los días previos a la finalización de las medidas criticó al líder del movimiento indígena, Leonidas Iza. Decía que estaba de acuerdo con las exigencias, pero notaba grandes intereses personales en la Conaie. Habló de intereses económicos, políticos y el tema del narcotráfico, por una supuesta infiltración y financiamiento.

Para mover gente a Quito por lo menos debo tener USD 400 y USD 500. ¿De dónde viene el financiamiento? Es la gran incógnita en el movimiento nacional. No he tenido respuesta y por eso he sido criticado”, dijo el dirigente en declaraciones dadas el pasado 28 de junio, en la provincia Tsáchila.

Aguavil además afrontó críticas por una supuesta alianza con el Gobierno. Lo negó y ratificó que no salieron al paro porque fue una decisión de los territorios, que vienen reclamando a la Conaice, por sus intereses, y al Estado por falta de atención. La contaminación de ríos, que confluyen con las siete comunas tsáchilas, es una de las exigencias no atendidas.

En Esmeraldas, los indígenas Chachis pierden cada vez sus costumbres ancestrales debido a que migran desde el norte de la provincia, donde está la mayoría de sus territorios, a la capital.

“Es el buen vivir que venimos reclamando”, sostuvo Aguavil.

A espera de convocatoria

Él fue elegido en 2021 para un período de tres años en la Conaice. Ahora su gestión está en una encrucijada porque le ronda la sombra de la remoción.

La vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, explicó que las bases de la Conaice deben pronunciarse en un congreso. Este pedido lo hizo la Conaie, que espera una comunicación para “vigilar la toma de decisiones”.

La convocatoria no tiene fecha, aunque otros directivos señalaron que, si hasta el 25 de agosto no se da esta invitación, se pueden ir por una autoconvocatoria. No obstante, Yasacama considera que las declaraciones de Aguavil fueron personales y no reflejan la postura de toda la Conaice.

Fiscalía investiga a Lasso

Entre tanto, ayer se conoció que la Fiscalía inició una investigación previa contra el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios del Gobierno por el supuesto delito de privación ilegal de libertad del presidente de la Conaie.

Además de Lasso son indagados los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara.

La investigación se basa en la denuncia interpuesta por la dirigencia del movimiento indígena por la aprehensión de Leonidas Iza el 14 de junio bajo la acusación de presunta paralización de servicio público durante las movilizaciones. Iza afronta un juicio por el caso.

‘El Consejo de Gobierno tiene que decidir sobre su posición’

Zenaida Yasacama, vicepresidenta Conaie.

Toda la gente sabe que el compañero Aguavil dio declaraciones a favor del Presidente, pero a pesar de eso, hemos sostenido que iremos al fortalecimiento porque no podemos generalizar por una persona al resto de la estructura. Nosotros hemos manifestado que el Consejo de Gobierno de la Conaice nos invite para participar y observar el proceso. No está tomada una decisión sobre una posible salida del compañero. Insisto que son temas personales de él y no organizativo. Hay que recordar que otros integrantes de la Conaice sí salieron a las calles durante el paro. En este momento el compañero está participando en los diálogos con el Gobierno y por temas técnicos.

‘Se debieron organizar con tiempo para salir al paro’

Ángel Gende, activista político tsáchila.

La Conaice se excusó de no participar en el paro porque decían que no tenían una carta dirigida a cada nacionalidad en la que se les informara que íbamos al paro. Esto se resolvió hace un año y se debió organizarlos para participar. Al tener ese acercamiento con el Gobierno y, que de a poco sabremos en qué consistió, no fueron visibles. Los compañeros que sí salieron a las manifestaciones están pidiendo que se convoque al Congreso de la Conaice para cambiar la dirigencia y así retomar la dirección adecuada con la Conaie. De no existir la convocatoria al congreso, la mitad más uno de las bases, con seis firmas, podrían hacer una autoconvocatoria. En las nacionalidades y movimientos se está dando este cabildeo.