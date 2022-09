¿Cómo se selecciona a los miembros de las juntas receptoras del voto?

Los integrantes a las juntas receptoras del voto deberán permanecer hasta que culmine el conteo de votos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

El 5 de febrero de 2023 se llevarán a cabo las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera que cerca de 90 000 candidatos participen como integrantes de las juntas receptoras del voto en 2023.

El CNE inició desde el 1 de mayo de 2022 el proceso para levantar información y elaborar la base de datos de las personas a ser seleccionadas.

Según el calendario electoral del CNE el 19 de octubre de 2022 será la selección de los miembros de las juntas y del 27 de octubre al 25 de noviembre se hará una campaña para la notificación de las personas seleccionadas. Posterior a esto, del 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023 se realizarán las campañas de capacitación.

Requisitos para formar parte de las juntas

El Consejo Nacional Electoral por medio de un reglamento estableció los criterios que se deben tener en la selección a los candidatos para integrar cada una de las mesas. Según el artículo 5 los requisitos que deben cumplir:

Ser ecuatorianos.

Tener entre 18 y 60 años de edad.

Haber terminado la instrucción general básica.

Estar en goce de los derechos políticos o de participación.

Constar en el registro electoral.

También se excluye a ciertas personas como: militares y policías que estén en servicio activo, ministros, gobernadores, intendentes, subsecretarios de Estado, servidores de la salud. De igual forma a estudiantes de educación superior debidamente matriculados en las carreras de obstetricia, enfermería y medicina que estén realizando internado rotativo.

La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales estableció en el artículo 12 que será la encargada de gestionar los listados por provincias de instituciones públicas, empresas privadas y más.

Criterios para la selección

Cinco personas serán las elegidas para formar parte de cada una de las juntas, entre ellas están dos vocales principales, dos suplentes y un secretario. Los criterios para la selección de cada miembro es la siguiente:

Estudiantes legalmente matriculados en instituciones del Sistema de Educación Superior.

Empleados públicos con título profesional y bachilleres

Empleados privados con título profesional y bachilleres.

Estudiantes de bachillerato mayores de edad en colegios urbanos y rurales.

Ciudadanos residentes en zonas rurales que concluyeron su instrucción general básica.

Ciudadanos del registro electoral de la respectiva jurisdicción.

Multas

Existen algunas multas, la primera es por no acudir a votar y tiene que cancelar un valor de USD 40, si fue seleccionado como miembro de alguna junta y no asistió la multa será de USD 60 y la última es si no acudió a las capacitaciones del CNE para los miembros de las juntas deberá pagar USD 40.