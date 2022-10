Comisión del caso María Belén Bernal insistirá en comparecencia de autoridades

La Comisión tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones para resolución del Pleno. Foto: Asamblea Nacional

La Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal cerrará este jueves 20 de octubre la fase de comparecencias, marcada por las ausencias de autoridades del Gobierno y Policía.

Para este lunes 17 de octubre estuvo programada la comparecencia de los ministros de Defensa, Luis Lara, y del Interior, Juan Zapata, pero no se presentaron. Tampoco acudieron el general Alain Luna, la directora de la Escuela de Policía, Irany Ramírez, y Marcelo López, general del Distrito.

Las cinco integrantes de la Comisión, donde no participa el oficialismo, fustigaron las inasistencias. Mireya Pazmiño (PK), a quien en una de las sesiones se la escuchó insultar a las autoridades, advirtió que esto podría acarrear que se recomiende juicio político.

“Si ya no vienen, no comparecen, no nos explican, tendremos que hacer uso de las declaraciones que han dado en los medios de comunicación estas autoridades y de allí elaborar el informe”, señaló Pazmiño.

La presidenta de la Comisión, Ana Herrera (Unes), manifestó que el presidente Guillermo Lasso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y el ministro del Interior, Juan Zapata, volverán a ser convocados para el jueves, cuando se cerrará esta etapa.

Visita a Escuela Superior de Policía

Herrera anunció que esta mesa hará una segunda visita a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, en donde se perpetró el crimen el pasado 11 de septiembre. Esto se dará el viernes 21.

Señaló que, en un primer recorrido, el 13 de octubre, se detectaron algunas anomalías. “Encontramos que, por ejemplo, no se cumplieron los protocolos de acceso, que no hay un registro de quienes ingresan o no. Nos encontramos con que no hay cámaras”.

También mencionó que en esas instalaciones se aplican dos protocolos para el ingreso de personas, dependiendo si son cadetes hombres o mujeres, que no hay una perspectiva de género para la habitabilidad del edificio.

Crimen de Estado, sin base

A la Comisión también se presentaron Pablo Albán y Sybel Martínez, expertos en Derechos Humanos, quienes coincidieron en que lo ocurrido no se ajusta a las definiciones de crimen de Estado.

Martínez sugirió a las asambleístas debatir otros términos como “genocidio al goteo” o “feminicidio”, al señalar los incumplimientos del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres.

La Comisión tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones para resolución del Pleno.

