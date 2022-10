Nuevos detalles se conocen sobre la madrugada del femicidio de María Belén Bernal

Las autoridades buscan a Germán C., quien era esposo de María Belén Bernal y principal sospechoso del femicidio de la abogada. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

En el expediente judicial de Fiscalía sobre el femicidio de María Belén Bernal consta la declaración de un subteniente, quien se encontraba en la Escuela Superior de Policía, la madrugada del 11 de septiembre.

La versión del policía entrega nuevos detalles sobre lo que ocurrió cuando Bernal acudió a ese centro de formación policial para visitar a su esposo Germán C, quien actualmente es el principal sospechoso de haberla matado.

La versión del subteniente

Él dijo que a la 01:15 se despertó al escuchar una discusión en la habitación diagonal a la suya, en la Escuela Superior de Policía. Él también dijo que escuchó unos “ruidos extraños”.

“Cuando ya no se escuchaban los ruidos me levanté para ver qué estaba pasando, salí de mi habitación y recorrí el cuarto piso” del denominado castillo de Greyskull. Notó que la habitación de Germán C tenía las luces encendidas. Entonces golpeó la puerta y la abrió.

“Visualicé a dos personas acostadas de manera horizontal en la cama, pero no alcancé a ver sus rostros”. Una de las dos personas se levantó de la cama, se trataba del teniente Germán C., quien estaba vestido con el uniforme policial.

Además, vio una funda de comida en el piso y el oficial tenía “una macha rojiza en el dedo índice y pulgar de su mano derecha”.

El actual sospechoso del crimen le dijo "lárgate de aquí si no quieres tener problemas, cierra la pueta y ándate. Al no observar ningún tipo de violencia en el lugar, cerré la puerta y me retiré inmediatamente a mi habitación”.

A la 01:21 decidió llamar a un oficial superior y le contó lo que había visto en la habitación de Germán C. Además, le pidió que le ayude a verificar lo que estaba ocurriendo.

“15 o 20 minutos después, ya no escuché ningún ruido, así que me volví a dormir”. Luego dijo “me desperté a las 04:30 porque escuché nuevamente ruidos que al parecer provenían del mismo lugar, pero en esta vez, los sonidos daban a entender que dos personas mantenían relaciones sexuales, pues se escuchaban movimientos y gemidos de una mujer”.

Según el abogado de la familia de Bernal, las versiones apuntan a que el sospechoso habría tenido relaciones sexuales con alguien, después de haber perpetrado el femicidio contra su esposa.

Los procesados

Por la muerte de María Belén Bernal, la Fiscalía ha procesado hasta el momento a dos personas. La primera es una cadete y el segundo es Germán C.

El 14 de octubre del 2022, la fiscal del caso, María Isabel Jiménez compareció en la Comisión Ocasional de la Asamblea, que se conformó por lo ocurrido con Bernal.

Allí, las asambleístas le cuestionaron el por qué hasta el momento no se ha vinculado al proceso penal a los policías, que estuvieron presentes en la Escuela de Formación y que hayan tenido un grado de participación en el hecho por acción u omisión.

La fiscal dijo que se recaban evidencias para determinar responsabilidades y grados de participación. También dijo que la fase de investigación pública o instrucción fiscal terminará en enero del 2023 y por lo tanto tiene todo ese plazo para vincular a más personas en este caso.

