CNE entrega credenciales para el voto facultativo de policías y militares

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó 113 832 credenciales a integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que ejerzan su derecho al voto facultativo en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

La entrega ocurrió este martes 27 de octubre de 2026. El organismo electoral distribuyó 56 553 credenciales para la Policía Nacional y 57 279 para las Fuerzas Armadas. Estos documentos permitirán que los miembros en servicio activo de ambas instituciones sufraguen durante los comicios del domingo 29 de noviembre.

Policía y Fuerzas Armadas reciben credenciales electorales

El CNE entregó las credenciales para facilitar el ejercicio del voto facultativo de los uniformados en servicio activo. La distribución contempla a los integrantes de las dos instituciones que cumplirán funciones durante la jornada electoral.

Del total de documentos, 56 553 corresponden a la Policía Nacional y 57 279 a las Fuerzas Armadas. En conjunto, las dos instituciones cuentan con 113 832 credenciales para este proceso.

La entrega forma parte de las acciones del organismo electoral para garantizar el sufragio de quienes pertenecen a estos cuerpos de seguridad y cumplen actividades durante los comicios.

Dónde deben votar los uniformados el 29 de noviembre

Los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán acudir al recinto electoral que les corresponda según la asignación de funciones para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Para ejercer el voto, cada uniformado deberá presentar su credencial ante la Junta Receptora del Voto (JRV). Este documento constituye el requisito señalado por el CNE para que los miembros de ambas instituciones accedan al sufragio facultativo durante la jornada electoral.

La disposición contempla a los uniformados que cumplen funciones en los recintos electorales asignados para el día de los comicios.

Voto facultativo en las elecciones de 2027

El voto facultativo permite que determinados grupos de electores ejerzan su derecho al sufragio sin la obligación de votar. En este proceso, el CNE contempla a los integrantes en servicio activo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La entrega de credenciales se enmarca en la organización de las Elecciones Seccionales y de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previstas para 2027.

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