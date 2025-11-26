El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este miércoles 26 de noviembre de 2025 los resultados oficiales del referéndum del 16 de noviembre. En esta consulta, el No ganó en las cuatro preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, incluida la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

La aprobación llegó después de que el organismo concluyó el procesamiento de todos los paquetes electorales provenientes del exterior y de las 24 juntas provinciales. Con esa verificación, el pleno del CNE cerró la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y dejó listo el camino para los siguientes pasos del proceso.

Período para impugnaciones y validación final

Una vez aprobados los resultados preliminares, el CNE abrió un período de tres días para que organizaciones políticas o sociales presenten recursos. Estas impugnaciones pueden dirigirse al propio organismo o al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Si no surgen reclamos y el CNE obtiene las certificaciones necesarias, el pleno proclamará los resultados definitivos.

El trámite se activó inmediatamente después del cierre de escrutinios. El procedimiento contempla la revisión de todas las actas levantadas en el exterior y en las juntas provinciales, un proceso que las autoridades declararon concluido antes de aprobar el informe final.

Respaldo mayoritario al No en las cuatro preguntas

El conteo oficial confirmó que el No obtuvo el 61,8 % en la pregunta relacionada con la instalación de una Asamblea Constituyente. Con esta iniciativa, el presidente Noboa buscaba reemplazar la Constitución vigente, aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017.

Los votantes también rechazaron la propuesta de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El 60,82 % se pronunció en contra de eliminar la prohibición constitucional que impide su instalación. De haberse aprobado, la medida habría permitido a Estados Unidos retomar una base militar en la región del Pacífico sudamericano, similar a la que operó en Manta hasta 2009.

En las otras dos preguntas, el electorado mantuvo su negativa. El 53,71 % votó en contra de reducir el número de asambleístas de 151 a 73. Además, el 58,3 % rechazó eliminar el financiamiento público destinado a los partidos políticos.

Con estas cifras, el CNE cerró la etapa de escrutinio y dejó en manos de los sujetos políticos la posibilidad de presentar impugnaciones antes de proclamar los resultados definitivos.

