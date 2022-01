CAL retoma proceso disciplinario contra Ronny Aleaga

Roger Vélez (I)

Con un proceso disciplinario en contra del asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) retomará sus actividades este lunes 3 de enero de 2022, tras 15 días de receso parlamentario.

El organismo prevé sesionar a las 17:00 de hoy para la práctica y actuación de las pruebas solicitadas por el oficialista Diego Ordóñez en contra de Aleaga por unas expresiones en el hemiciclo. La queja fue admitida a trámite en diciembre pasado.

“El día 7 de octubre de 2021, en el transcurso de la sesión 730 del Pleno de la Asamblea, dentro del recinto legislativo, el asambleísta denunciado amenazó con ‘reeducarme’ con las expresiones: ‘vamos a enseñarle a respetar a todos’”, dice Ordóñez en su queja.

“Esta amenaza es sin duda ofensiva y representa una agresión de palabra (…). Me refiero en tal sentido, pues lo dicho por el asambleísta denunciado, me descalifica y degrada mi comportamiento personal, me imputa la calidad de irrespetuoso, me ofende y ofende mis referentes éticos en mi trato con los colegas asambleístas”, añade.

A su juicio, se trata de una falta administrativa grave, en cuyo caso el art. 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla una sanción de nueve a 30 días de suspensión sin sueldo para el asambleísta, si se comprueba la infracción.

Sin embargo, Aleaga, quien es parte del CAL, presentó un oficio de nueve páginas, en el cual pidió que la queja sea archivada al considerar que no tiene sustento.

“De mi intervención no se ha logrado sustentar que tengo o tuve la voluntad de causar daño al asambleísta Diego Ordóñez (…). Mis expresiones pretendían suspender un debate lleno de ataques personales, improperios, uso de epítetos y groserías planteado por el asambleísta”, aduce.

Aleaga apunta que “el exagerar un hecho para poder sobre este dirigir una queja por una supuesta y no sustentada y motivada falta administrativa, no solo que es un abuso del derecho y que produce la activación de procedimientos administrativos en vano; sino que afecta al cumplimiento de los deberes éticos consagrados en el artículo 162 de la Ley Legislativa, (y) violenta mi derecho a un debido proceso y el goce de la inmunidad de opinión que tienen los asambleístas”.

A finales de diciembre pasado, el CAL suspendió por 15 días a Ordóñez por un tuit contra la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, quien también denunció al legislador oficialista por supuesta violencia política en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).