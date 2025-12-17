Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este miércoles 17 de diciembre de 2025 una resolución para respaldar las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, incluyendo la posibilidad de facilitar la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

La resolución de la Asamblea para apoyar medidas contra Nicolás Maduro ‘restaurar la democracia’ en Venezuela

La iniciativa fue impulsada por el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y se aprobó con 80 votos a favor y 59 en contra.

Durante el debate, el asambleísta Esteban Torres (ADN,) proponente de la resolución, lanzó fuertes críticas contra el mandatario venezolano.

“Muchos quisiéramos que a ese señor le arrastren porque lo que ha hecho con sus ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad”, afirmó en el pleno legislativo.

Los votos en contra provinieron del bloque de Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aliado político de Maduro.

La resolución

La resolución señala que el respaldo del Legislativo busca promover la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos.

El texto aprobado también plantea fortalecer la cooperación entre Estados y organismos multilaterales.

Esto para garantizar una transición democrática en Venezuela y la protección de los derechos fundamentales.

Torres instó a condenar la represión del Gobierno de Nicolás Maduro contra sus críticos y las políticas públicas que, según dijo, han provocado el éxodo de millones de venezolanos, privados de sus derechos esenciales.

Respaldo reiterado a la oposición venezolana

No es la primera vez que el oficialismo ecuatoriano cuestiona al presidente venezolano y respalda abiertamente a la líder opositora María Corina Machado.

La semana pasada, el presidente Daniel Noboa viajó a Oslo para asistir a la ceremonia en la que se otorgó el Premio Nobel de la Paz, al que calificó como un reflejo de una causa regional por un futuro de libertad y dignidad innegociables.

Cancillería destaca liderazgo democrático

Este miércoles, en una entrevista con EFE, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, calificó a Machado como una “gran lideresa que representa a la democracia para las Américas”.

Añadió que encarna los principios de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto al derecho internacional que, dijo, Ecuador y varios países del mundo defienden.

Con información de EFE.

