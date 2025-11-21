Arianna Tanca y José Jiménez salen el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y el Viceministerio de Deportes, respectivamente, según anunciaron en sus cuentas de redes sociales, este viernes 21 de noviembre de 2025; estas salidas se suman a los cambios de gabinete realizados por el presidente Daniel Noboa, tras los resultados del referendo y consulta popular 2025.

La salida de Arianna Tanca y José Jiménez de los viceministerios de la Mujer y Deportes

Luego de que el presidente Daniel Noboa fusionó los ministerios, el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos es parte del Ministerio de Gobierno; y, el Viceministerio de Deportes es parte del Ministerio de Educación.

Esta fusión hizo que quienes eran ministros, se conviertan en viceministros, como ocurrió Arianna Tanca y José Jiménez; cuya salida coincide con los cambios de ministros en esas carteras de Estado.

Ahora, Zaida Rovira está al frente del Ministerio de Gobierno y Gilda Alcívar en el de Educación.

Arianna Tanca se despidió de sus funciones por su cuenta de X y José Jiménez por su cuenta de Instragram; los dos agradecieron al presidente Daniel Noboa.

La despedida de Arianna Tanca

Arianna Tanca señaló que acaba un ciclo que duró dos años.

“Estos dos años transformaron mi vida, le dieron un propósito muy fuerte: servir, acompañar, escuchar y atender a miles de mujeres en territorio nacional“, señaló.

Hoy acaba un ciclo que me llevo con profunda gratitud en el corazón. Desde el inicio, hace 2 años el presidente @DanielNoboaOk confió en mí para liderar el Ministerio de la Mujer y hoy el Viceministerio. Gracias por permitirme servir al país a su lado.



La salida de José Jiménez

En tanto, Jiménez señaló: “Hoy termina una linda historia” y agradeció a la familia y el equipo de trabajo.

“Gracias deportistas, trabajar al servicio de ustedes ha sido un honor. Me enseñaron todos los días a que no importa que tan difícil sea el objetivo, con disciplina y fe, se logran”, dijo.

