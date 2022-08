Aparicio Caicedo dice que declaraciones de consejera del CNE son falsas

El consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo (d), asegura que no ha buscado incidir en el CNE. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

El consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, rechazó este miércoles 24 de agosto del 2022 las declaraciones de Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE). El funcionario calificó de falsas las aseveraciones de una supuesta injerencia en el organismo.

"Con relación a las declaraciones emitidas por la consejera Elena Nájera debo señalar categóricamente que constituyen aseveraciones falsas y difamatorias, lo cual es especialmente grave proviniendo de una autoridad pública de su trascendencia", aseguró Caicedo mediante un mensaje de WhatsApp ante la consulta de este Diario.

La postura del funcionario responde a declaraciones que Nájera vertió el martes 23 de agosto durante la sesión 67 del Pleno del CNE. Allí, el vicepresidente Enrique Pita le conminó a la vocal a que "pruebe la afirmación (del 22 de agosto) de dónde vino el instructivo para la postulación de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)".

"Ya que él (Pita) quiere que se lo diga, él me dijo que este instructivo vino de la Presidencia, 'habla con Diego'. Yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe", dijo la consejera Nájera.

Sin embargo, "nunca he incidido ni buscado incidir, de manera directa o indirecta, en ninguna decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral", afirmó Caicedo en el mensaje.

Reacciones

Nájera no respondió a la solicitud para conocer su reacción sobre la postura del consejero de Gobierno. Mientras el CNE sostiene que "no permite injerencias externas".

Por otro lado, un exasesor de la consejera del Cpccs Sofía Almeida compartió en un chat de prensa un texto, del consejero David Rosero, según indicó, respecto al tema. "Una consejera del CNE denuncia la intromisión de Aparicio Caicedo esta vez en la Función Electoral", dice parte del texto que acompaña el vídeo de la sesión del CNE.

Rosero dijo que estaba por participar en una comisión legislativa, por lo que no profundizó sobre el caso. Por su lado, Almeida manifestó: "No me sorprende lo ocurrido en el CNE. Porque el Sr. Caicedo parece que está acostumbrado a meter la mano en las instituciones del Estado amedrentando a los funcionarios públicos, como el país escuchó en los audios que filtró (...). Todos estos actos deberían ser investigados por las instituciones correspondientes".

"Se trata de un ataque político por parte de ellos", señaló Caicedo respecto a los consejeros de minoría del Cpccs. Los integrantes apoyaron a Raúl González cuando habló de presiones desde el Ejecutivo durante la última etapa del proceso de designación para la Superintendencia de Bancos.