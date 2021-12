Andrés Vallejo será el nuevo embajador de Ecuador en España

Redacción Política (I)

El expresidente del Congreso y exalcalde de Quito, Andrés Vallejo Arcos, será el nuevo embajador de Ecuador en España. Este viernes 3 de diciembre del 2021 se hizo público un documento suscrito por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en el que se concede el beneplácito para que Vallejo encabece la misión diplomática en ese país.

El nuevo embajador confirmó a EL COMERCIO que España concedió el beneplácito a Vallejo el pasado jueves. Al ser consultado cuándo asumirá esa posición Vallejo aseguró que eso quedará “para inicios del próximo año”.

Se trata del segundo embajador nombrado por el presidente Guillermo Lasso, luego de que Pascual del Cioppo se excusara el 31 de agosto del 2021 de ejercer esa designación, luego de haber realizado unas declaraciones que comprometían a funcionarios del Gobierno español con supuestos contratos de la embajada ecuatoriana en ese país.

Vallejo es uno de los dirigentes históricos de la Izquierda Democrática, pero tras su designación, el presidente del partido, Guillermo Herrera, negó que el nombramiento responda a algún acuerdo o pacto con el Gobierno.

Herrera, quien ejerce como prefecto del Carchi, difundió un comunicado en el que advierte que la decisión de Vallejo es de carácter personal. “Izquierda Democrática mantiene su principio de no ser parte de ningún tipo de reparto de cargos a cambio de favores políticos. No existe acuerdo ni compromiso entre el Ejecutivo e Izquierda Democrática ni su bancada legislativa”.

Además, el partido naranja decidió limitar la participación de Vallejo en el Consejo Ejecutivo Nacional y en la Comisión Política, con el argumento de que su decisión no los representa. “Por cuanto sus criterios comprometerían la objetividad en torno a la línea de oposición crítica e independencia que mantenemos con el Gobierno de Guillermo Lasso”.“Las autoridades del partido conocían de esto. Es una decisión personal”, dijo Vallejo Arcos a EL COMERCIO.

“Al ser una decisión personal, no tiene nada que ver con el partido Izquierda Democrática. Esa no era una decisión del partido y, por lo mismo, no le compromete absolutamente en nada en cuanto a su resolución de independencia políticamente frente al Gobierno”, finalizó.