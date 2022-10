Andrés Seminario es el nuevo secretario de Comunicación

Andrés Seminario será posesionado este 12 de octubre como el nuevo secretario de Comunicación. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, confirmó este miércoles, 12 de octubre de 2022, que en horas de la tarde el presidente Guillermo Lasso posesionará a Andrés Seminario como el nuevo secretario General de Comunicación (Segcom).

La ceremonia está prevista para las 17:00 en el Palacio de Carondelet. “Lo importante es seguir manteniendo en vigor el proyecto político del presidente Lasso, en beneficio de los ecuatorianos. Andrés Seminario tiene muy clara su misión. Tiene clara las estrategias que nos lleven a poner en palestra la comunicación que el Gobierno requiere para informar a los ciudadanos lo que implica ese proyecto político”, confirmó Correa durante una entrevista en Ecuavisa.

El nombramiento se dará luego de que Leonardo Laso salió de la Segcom. Aunque este confirmó que renunció de forma irrevocable por desacuerdos frente a las respuestas del Ejecutivo a los problemas del Ecuador, Correa señaló que todos los funcionarios del gabinete de Lasso son evaluados constantemente por el Mandatario y se tomó una decisión con base a los objetivos del Gobierno.

“(La salida de Laso) no tiene nada que ver con lo sucedido el 9 de octubre. No es un tema de gustos, simplemente son objetivos del Gobierno. El Presidente tiene marcada una hoja de ruta en los temas importantes para los ciudadanos y busca las mejores mujeres y hombres para lograr esos objetivos”, aseguró el Secretario de la Administración Pública. Afirmó que, por el momento, no está previsto que existan más cambios en la Segcom.

La fecha mencionada, el Jefe de Estado cometió el error de dar por muerta a una policía que se encuentra en estado crítico. El exsecretario Laso indicó que le sugirió rectificar.

La Secretaría que lidera Correa tiene a su cargo la Subsecretaría de Discursos Presidenciales, área que elabora los textos que lee el Mandatario. No han rodado cabezas, “simplemente si se cometen errores se buscan las soluciones”, indico Correa. Vigilará que los discursos contengan la información apropiada que debe tener el Presidente.

A su criterio, el Gobierno no es propenso a cometer errores, pero si los comete, deberán ser corregidos.

Titular del SNAI

Antes de la salida del exsecretario de Comunicación, el 10 de octubre hubo otro cambio. El Gobierno designó a Guillermo Rodríguez como nuevo director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai). Reemplaza a Pablo Ramírez.

Correa rechazó que se vincule a Rodríguez con el los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. “Ha trabajado en Gobierno anteriores, ha servido al país desde que comenzó su carrera política en el Gobierno de Moreno, Correa y en anteriores también”, defendió. Dijo que lo que busca el Gobierno de Lasso es tener los mejores cuadros.

Rodríguez se desempeñó como subsecretario de Orden Público del Ministerio del Interior - Gobierno desde junio de 2017 hasta junio de 2021.

Fue asesor del Ministerio Coordinador de Seguridad desde agosto de 2016 hasta mayo de 2017. Fue subdirector Técnico de Operaciones del ECU911 desde marzo de 2014 a julio de 2016.

También se desempeñó como Comandante de Distritos de la Policía Nacional del Ecuador desde febrero de 2011 hasta noviembre de 2012; y comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2009.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: