En una declaración realizada este 17 de julio de 2024, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, destacó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto para lograr los objetivos de la institución. También se refirió a una posible salida de la presidencia del Cpccs.

En sus palabras, Fatoni subrayó que la tranquilidad de la ciudadanía es primordial y que se ha avanzado significativamente a pesar de las discrepancias internas.

“Lo más importante es la tranquilidad de la ciudadanía. Nosotros tenemos que trabajar en unidad. Nuestra visión siempre ha sido poder dar esfuerzos para que esta destitución resurja. Hemos avanzado muchísimo. Lamentablemente, sucedieron discrepancias dentro del Pleno, pero es parte de los cuerpos colegiados. Aquí lo relevante es avanzar,” expresó Fantoni.

“Nosotros no estamos apegados a una presidencia; una presidencia no nos hace un buen servidor”. Mencionó Fantoni sobre una posible salida de la presidencia.

Andrés Fantoni habló sobre el fortalecimiento institucional

El presidente del Cpccs hizo un llamado a fortalecer el Pleno del Consejo y a trabajar en familia para el beneficio de la ciudadanía.

“La razón de nuestro ser son los ecuatorianos, los que están afuera y sufren. Se ha llamado a la unidad para fortalecer mucho más el trabajo, todo lo avanzado en el Consejo de Participación Ciudadana y la promoción de la participación”.

También mencionó que nada va a ser una traba. Asimismo, dijo que se exhorta a la madurez que tienen los consejeros para dejar las diferencias atrás y poder avanzar de la mano para un efecto positivo.

Aseguró que su compromiso no está ligado a ningún puesto específico, sino al servicio público, y que seguirá trabajando desde cualquier posición en la que se encuentre.

“Lo importante es que yo no me pego a ningún puesto. Esta decisión está en un marco democrático. Lo que sí me apego es al trabajo del servicio y lo seguiré haciendo desde donde me encuentre.”

Trabajo en equipo y democracia

En cuanto a las propuestas y reglamentos, Fantoni destacó que la diversidad de opiniones dentro del Consejo es fundamental para la democracia y que las discrepancias deben tratarse con respeto.

“Somos siete personas totalmente distintas que tenemos visiones, no necesariamente con la misma que la otra persona. Esa es la democracia. La ciudadanía nos ha elegido para poder ser críticos y trabajar por los mejores reglamentos para el Ecuador.”

El presidente del Cpccs enfatizó la importancia de tener autoridades de control independientes y con todas las credenciales necesarias para el desarrollo del país. “Lo que la gente necesita son las mejores autoridades de control, independientes y con todas las credenciales necesarias.”

Propuestas y futuro

Fantoni informó que se está trabajando en la revisión y análisis de propuestas de reglamentos, y que se espera tener resultados concretos en las próximas semanas.

“Se tiene que llamar muy pronto a sesión de trabajo por parte de los asesores y de los consejeros para poder hacer una revisión. Cada una de las propuestas de los despachos será revisada y analizada por los consejeros para pulir y tener un informe o un reglamento final que sea tratado en el Pleno.”

Finalmente, Fantoni expresó su esperanza de que todos los consejeros trabajen en unidad para aprobar los reglamentos necesarios. “Esperemos que tenga los siete votos en unidad de cada uno de los consejeros después de la revisión. En este momento, los despachos ya están trabajando en sus propuestas.”

Fantoni concluyó resaltando la importancia de la planificación y el trabajo conjunto para superar las limitaciones presupuestarias y de personal que enfrenta el Cpccs, y seguir avanzando en sus responsabilidades.

Denuncia presentada contra Andrés Fantoni

El 17 de julio de 2024, Nicole Bonifaz presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador, acusando a Fantoni y Santiago Peñaherrera de actuar contra la Constitución.

Bonifaz solicita a la Corte que declare improcedente la solicitud de Fantoni y Peñaherrera del 12 de julio de 2024, argumentando que dicha acción es arbitraria y carece de fundamento jurídico.

Además, pide sanciones para ambos por su mala fe y deslealtad procesal, al presentar hechos tergiversados que fueron replicados en medios de comunicación, desinformando a la ciudadanía.

La denuncia también destaca el incumplimiento sistemático de la sentencia original por parte de Fantoni, quien, según Bonifaz, demoró cuatro meses en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura.

La controversia se intensificó cuando Bonifaz, en su cuenta de Twitter, afirmó que las acciones de Fantoni y Peñaherrera obedecen a intereses políticos para manejar la justicia ecuatoriana.

Este caso pone en evidencia las tensiones internas dentro del Cpccs y la lucha por el control institucional, generando un ambiente de incertidumbre en la designación de autoridades judiciales.