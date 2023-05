“Abriremos un espacio de diálogo con otros actores para una agenda política”

Guillermo Churuchumbi (centro) fue elegido como el nuevo coordinador nacional de Pachakutik en una asamblea realizada en Puyo. Foto: Conaie.

Daniel Romero

Guilermo Churuchumbi es el nuevo coordinador nacional de Pachakutik. Fue electo en Puyo el sábado 29 de abril. Ha sido alcalde Cayambe y, en las últimas elecciones seccionales fue candidato a la Prefectura de Pichincha. En diálogo con el El Comercio habla de buscar acuerdos, unificar a Pchakutik y la Coanie; además de fortalecer la formación política de sus cuadros.

Cecilia Velasque presentó una impugnación. Habla del voto de personas no registradas, también de quienes debían aportes y la intromisión de Leonidas Iza. ¿Qué piensa?

Sería importante conversar con Marcelo Tipán, presidente del Tribunal Electoral. También sería importante tener la información del Consejo Nacional Electoral. Con excepción de un hecho aislado (los inconvenientes para el ingreso de delegados), todo se desarrolló con absoluta normalidad. Hemos ganado en una buena lid.

Llega a la coordinación de Pachakutik en medio de una evidente división con la Conaie. ¿Cómo plantea reunificar ambas instancias?

Mi presencia no es a título personal. Por lo tanto estableceré mecanismos de diálogo, conversación y acercamiento con los asambleístas, prefectos y alcaldes, además de las 24 coordinaciones del Pachakutik y las dirigencias de la Conaie. No podemos seguir peleando ni con más división. Me parece que en este momento es importante trabajar por la unidad del movimiento, la unidad de las organizaciones y también de la ciudadanía.

La Conaie ha sido la organización histórica de los pueblos indígenas; mientras que Pachakutik su brazo político que ha permitido la apertura hacia otros sectores. ¿Se mantendrá esa visión?

Nunca hemos luchado solamente para los pueblos indígenas. Hemos luchado por la mayoría de los ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros vamos a abrir un espacio de diálogo con otros actores sociales, culturales, ecologistas; también con las periferias urbanas y con los colectivos urbanos. Estaremos estableciendo una agenda política por el bienestar de este país.

¿Habrá cuadros políticos que no sean solamente del movimiento indígena?

Por supuesto serán bienvenidos. Serán bien recibidos. Nosotros somos un movimiento incluyente, tolerante, intercultural, respetuoso. Por eso hablamos de la unidad en la diversidad.

En la posesión simbólica del sábado pasado habló de ser Gobierno en el 2025. ¿Buscará la presidencia con Leonidas Iza?

Es la hora de debatir un modelo económico alternativo que nos cobije a todos los ecuatorianos. En ese contexto he sido muy tácito: el resto de Gobiernos ya pasaron y no tuvieron la capacidad y la respuesta para resolver las políticas sociales, educativas, de salud. Nosotros seremos Gobierno para el año 2025 y trabajaremos con los mejores cuadros desde los movimientos sociales y desde las organizaciones indígenas.

Pero, ¿trabajará o no para la candidatura de Leonidas Iza?

Vuelvo a insistir: habrá los espacios apropiados. Todavía quedan dos años. No podemos adelantarnos en este momento con ningún nombre.

Respecto a la Asamblea: ¿cómo asumirá la coordinación en medio de la división que existe en el bloque?

Si hay uno o dos asambleístas que no están de acuerdo es ya una responsabilidad exclusiva de ellos. Pero la mayoría del bloque y del movimiento está compacto, unido. Al interior del movimiento han existido debates. Inclusive el 22 de marzo hubo un Consejo Ampliado de Pachakutik. En ese espacio existe una resolución colectiva que manifiesta que el boque del movimiento tiene que apoyar el juicio político y aprobar la destitución del Presidente de la República.

¿Asegura que PK pondrá sus votos para la destitución de Guillermo Lasso? ¿Qué pasará con quienes no voten por esa opción?

Por el momento no podemos adelantarnos (respecto a decisión de cada asambleísta). Estaremos a la espera de la decisión, del actuar y del comportamiento de cada uno de los legisladores. Vamos a seguir trabajando en el territorio y conversando con todos los asambleístas, alcaldes y prefectos.

Pachakutik ha tenido varios tropiezos con los asambleístas elegidos. El último caso involucra una acusación de violación en contra de Peter Calo. También Llori perdió la presidencia de la Asamblea. ¿Qué plantea para mejorar la selección de sus cuadros?

Primero es importante conocer la trayectoria organizativa, política, el compromiso, la convicción ideológica y política al haber trabajado en el territorio. Segundo es importante también realizar todo un proceso de orientación y de formación política, no solamente a los asambleístas, sino también a los prefectos, alcaldes y Juntas parroquiales y a las mimas dirigencias.

¿En este entendido de ampliar agenda y buscar puntos comunes está incluido el correísmo?

Es importante generar espacios de diálogos con todos los sectores sociales, populares y políticos. Con aquellos que estén dispuestos a buscar el bienestar de la gente. Conversaremos con todos los sectores sociales, populares y políticos de este país.

Pero, ¿se acercarán o no al correísmo?

Si es necesario conversaremos con todos los actores políticos y sociales de este país.

¿Cuáles serán los ejes de su plan de trabajo?

Primero establecer un espacio de diálogo con todos los sectores sociales. Un segundo tema es implementar escuelas de formación política en las 24 provincias. Tercero: debatir un modelo económico alternativo frente al neoliberalismo. Y cuarto es importante trabajar en una campaña de adherencia masiva del movimiento. Pachakutik ya no es solo de los pueblos indígenas sino también es la expresión de otros actores sociales y políticos.

