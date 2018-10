Exasesores de Norma Vallejo se ratifican en acusaciones contra la legisladora

LEA TAMBIÉN

El exasesor legislativo Carlos Robles, a quien Norma Vallejo se refiere como ‘Carlitos’ en una grabación que circula en redes sociales, se ratificó este lunes 22 de octubre de 2018, en las acusaciones contra la legisladora de Alianza País.

Robles fue el primero en presentarse ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga a Vallejo por supuestos cobros indebidos a sus colaboradores. Lo hizo acompañado de Felipe Rodríguez, el abogado que lleva la causa.



Robles confirmó que él fue quien hizo esa grabación de manera “espontánea” en una de las reuniones y se ratificó en que durante los tres meses que colaboró con ella como asesor jurídico nivel 1 le eran descontados USD 300.



Sostuvo que ese valor era para una cuota de Alianza País, a pesar de que no era afiliado ni simpatizante de esta organización política. Agregó que, en su momento, le expresó su malestar a la legisladora y ella le ofreció gestionar otro cargo, a través de otro colaborador.



“El aporte que realizaba cada funcionario era proporcional al sueldo que recibíamos”, añadió Norma Villavicencio, otra exasesora de la legisladora, quien afirmó que llegó a contribuir hasta con USD 1 000 para cubrir gastos incluso personales de la asambleísta.

Villavicencio manifestó que en su caso es una adherente del partido de Gobierno, que por un tiempo se encargó de recaudar los valores pero apuntó “no me consta que el dinero que reunían era para el movimiento”.



Otra exasesora que pidió no ser identificada por los medios, dijo haber sido intimidada por una asistente de Vallejo, describió como “la Inquisición” lo que vivían en el despacho de la asambleísta que se caracteriza por aludir siempre a Dios.



El abogado Rodríguez recalcó que el audio no es ilegal porque fue grabado por una de las intervinientes, y que Vallejo pudo haber incurrido en delitos como concusión, enriquecimiento ilícito, defraudación tributario y perjurio.



La grabación fue escuchada por los comisionados Eliseo Azuero (BIN), quien preside esa instancia, así como Ana Galarza (CREO) y Noralma Zambrano (AP). Eso ocurrió pese a que Vallejo envió un oficio a la mesa en el que no reconoce las competencias que tiene la Comisión para investigarla. Además, advirtió que no se presentará ante esta instancia, a la que estaba llamada para rendir su versión de los hechos.

Los comisionados desestimaron los argumentos de Vallejo y le pidieron que reconsidere su decisión. El viernes anterior acudió a la mesa Fabricio Villamar, legislador de CREO, quien denunció a la oficialista.



Vallejo aduce que la denuncia presentada en su contra por el legislador de CREO Fabricio Villamar es "maliciosa" y alude a cuentas de una organización política que no corresponde tratar a la Asamblea, sino al Consejo Nacional Electoral (CNE).



También solicitó que Ana Galarza se excusara de participar de esta Comisión, acusándola de haber adelantado criterios sobre el caso en una entrevista televisiva, algo que negó la asambleísta de CREO.



Pero, los miembros de la comisión desvirtuaron los argumentos de Vallejo, al aclarar que actúan apegados a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



Azuero recalcó que Vallejo confunde el rol de los legisladores con el papel de los jueces, mientras Zambrano le pidió a Vallejo que "reconsidere" su decisión de no acudir a la Comisión.



Azuero recalcó que si Vallejo no acude el proceso de investigación no puede detenerse y que corresponderá al Pleno de la Asamblea tomar una decisión.