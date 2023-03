Policía rescató a un comerciante de Cuenca que estaba secuestrado en vivienda de Guayaquil

Tres hombres fueron detenidos en la vivienda donde estaba el secuestrado. Foto: Policía Nacional

Una persona que estaba secuestrada en una vivienda en el norte de Guayaquil fue rescatada por la Policía Nacional. La víctima viajó al puerto principal porque recibió una falsa oferta de trabajo.

Agentes del grupo de intervención de la Dinased, y Dirección General de Inteligencia (DGI) ingresaron a una vivienda de la Mz. 127 de la ciudadela Guayacanes. Aquí se encontraba el ciudadano plagiado.

El comandante de la zona 8 de Policía, general Edwin Noguera Cozar, señaló que agentes investigativos y de inteligencia se encontraban sacando información sobre los hechos violentos registrados por el sector. Ellos fueron abordados por un ciudadano quien les informó que delincuentes tenían secuestrado a un amigo. Además, dijo que se preparaban para quitarle la vida.

Tras recibir la denuncia, las autoridades montaron un operativo y realizaron el allanamiento. En la acción fueron detenidos Eduardo Javier R. P., de 37 años; Jhon Alexander O. G., (40); y Harold M. A., este último de nacionalidad colombiana.

Los hombres fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Modelo y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

"Me iban a matar"

Tras la liberación del secuestrado, los agentes encontraron como indicios una pistola y dinero en efectivo. Se trataba de los billetes que los hombres habían recibido por la liberación de la persona que mantenían cautiva.

La víctima es un comerciante de Cuenca, donde tiene una avícola. En Facebook fue contactado para vender sus productos en Guayaquil, por lo cual se trasladó hasta el puerto principal. Al llegar fue abordado por los secuestradores, quienes lo retuvieron.

"Desde ese momento empezaron las llamadas extorsivas a un conocido del comerciante. Le exigían la suma de USD 200 000 por su liberación", explicó el coronel Mario Rodrigo Escobar, jefe de la Dinased.

Esta persona se contactó con la Policía. Las autoridades realizaron una entrega controlada del dinero a los secuestradores. Así lograron ubicar el sitio donde tenían al rehén. Al ser rescatado, el ciudadano indicó que a pesar de que se había pagado un rescate, los hombres pensaban asesinarlo.

Según la víctima, "fui engañado para viajar a Guayaquil. Al llegar al terminal me contacté con un señor que tenía un carro con vidrios polarizados. Él me llevó a su oficina para supuestamente una entrevista de trabajo. Ahi sentí algo raro porque pusieron candado. En ese momento me dijeron que era un secuestro".

"Agradezco a la Policía Nacional pues gracias a ellos me salvé de la muerte. Me tenían secuestrado y no me querían dejar salir. Me tenían apuntando con un arma, estaba incomunicado", relató el comerciante.

