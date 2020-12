Policía utilizó gases para dispersar a los manifestantes de la fábrica Explocen, en Latacunga

Un grupo de policías y personal administrativo de la fábrica de explosivos Explocen ingresaron este viernes 25 de diciembre del 2020, a las instalaciones, ubicadas en la parroquia Poaló, en Latacunga.

Los uniformados utilizaron herramientas para romper las vallas metálicas, candados y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores que se había tomado parte de las instalaciones desde el 13 de julio.



Byron Viscaino, gerente de Explocen, aseguró que la utilización de la fuerza y de los gases fue porque los protestantes no dejaron pasar a los 30 trabajadores del área administrativa para hacer el inventario de la empresa. El levantamiento de la información de los diferentes bienes se realizará por tres días.



Un grupo de obreros se encuentra en la calle y zona de ingreso a la fábrica y otro, en las canchas y oficinas administrativas. En fotos y videos se observan empujones entre los obreros y la policía. Los manifestantes también lanzaron objetos a los uniformados. Una persona se encuentra detenida y otras resultaron afectadas por los gases.



Freddy Caiza, secretario del Comité de Empresa de Trabajadores de Explocen, aseguró que los dos caminos de ingreso a la planta se encuentran bloqueados.



Además, dijo que aún hay un grupo de manifestantes dentro de la planta. La policía no permite el ingreso de otros obreros a ocupar las diferentes instalaciones.



“La empresa puede quebrar, pero no es responsabilidad de los trabajadores, sino del gerente que no encuentra una solución”, dijo Caiza.



Mientras tanto, en las instalaciones se encuentran los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Los uniformados tienen disposiciones de permanecer en la fábrica y desalojar a los manifestantes.



El grupo de soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, que custodia las bodegas de explosivos, no participó en el operativo de desalojo. Los militares permanecen en la zona desde que comenzó la protesta pero sin intervenir en la manifestación.