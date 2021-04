Policía de Ecuador habla de niñas venezolanas, reportadas como desaparecidas, y su ingreso a Perú

Un día después de ser localizadas en Piura- Perú, las niñas venezolanas, que estaban reportadas como desaparecidas en Quito, se reunieron con su madre y el resto de los familiares este martes 27 de abril del 2021, en la sala protocolar del aeropuerto de Tababela. Con su padre ya se habían visto ayer.

Las menores Sara y Sofía fueron trasladadas desde Perú hasta Macará, en Loja. Desde ahí salió el vuelo a Quito. El avión aterrizó en la capital a las 09:40 de este martes.



En el aeropuerto, la comandante general de Policía, Tannya Varela, dio detalles del operativo de búsqueda de las hermanas de 12 y 13 años.



Según las investigaciones, las menores salieron voluntariamente de su casa, ubicada en el norte de Quito, el jueves 22 de abril del 2021. Se trasladaron en bus hasta el Terminal de Quitumbe, en el sur.



Allí compraron boletos y viajaron en transporte terrestre hasta Loja. En ese lugar se reunieron con migrantes venezolanos y en grupo cruzaron a Perú por un paso fronterizo ilegal.



Permanecieron en Piura dos días. La Policía informó que durmieron en la calle, en una colonia de migrantes.



Finalmente fueron encontradas en un transporte público de Piura, que tenía como destino Lima. Según las primeras investigaciones, allí tenía tenían previsto visitar a un primo.



Una persona, que también viajaba en el bus público, las reconoció por las fotos difundidas en redes sociales y alertó a la Policía de ese país.



El padre de las niñas, Joel Oviedo, su abogado y Eduardo Febres Cordero, representante de la Asociación de Venezolanos en Ecuador dijeron ayer (26 de abril del 2021) que junto a las niñas había dos adultas, que fueron detenidas. Sin embargo, Varela aseguró que no hubo aprehendidos en este caso.



La Policía inició una indagación para confirmar si en efecto se trató de una desaparición voluntaria y descartar que no haya mafias de por medio.



Cifras levantadas por la Policía muestran que desde enero hasta el 27 de abril del 2021 se han reportado 968 casos de menores desaparecidos en Ecuador a escala nacional.



De ellos, 71 aún no regresan a su hogar, el resto fue localizado. Según la entidad, la mayoría de esas desapariciones fueron voluntarias, por problemas familiares.